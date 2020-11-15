Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 15 ноября 2020: как себя чувствуют Ксенофонтова и Светлаков

49-летний Илон Маск сдал сразу несколько тестов на COVID-19. Часть из них подтвердила болезнь, а вторая часть не подтвердила Фото: REUTERS

Звезды сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время болезни. Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 15 ноября 2020 года.

Лечатся в больнице

42-летний артист Сергей Светлаков рассказал о своих ощущениях во время лечения – выразил это с помощью видео в соцсетях «Во время COVID в голове». Ощущения Сергей демонстрирует шумом в подземном тоннеле во время движения состава метро. Здоровье Светлакова в руках опытных докторов.

42-летний Владимир Зеленский работает из больницы. Президенту Украины пришлось оправдываться из-за слухов, он записал видеообращение, назвав фейком сообщения о том, что его лечение в киевской больнице «Феофания» стоит «миллионы гривен в день»: «Конечно, все это бред. Я нахожусь в больнице на общих условиях - как и все другие пациенты».

Лечатся дома

49-летний Илон Маск сдал сразу несколько тестов на COVID-19. Часть из них подтвердила болезнь, а вторая часть не подтвердила. Миллиардер сначала пребывал в замешательстве, а теперь решил, что переносит коронавирус в «умеренной форме». Бизнесмен так ответил на вопрос подписчиков в соцсетях – нашли ли у него коронавирус: «Из симптомов есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является ее разновидностью».

47-летняя Елена Ксенофонтова продолжает амбулаторное лечение. Несмотря на то, что актриса получила отрицательный тест на коронавирус, она предполагает – «это оно», так как все симптомы похожи. Елена испытывает серьезное недомогание, получает лечение и рекомендации опытного доктора.

Диагноз не подтвердился

67-летняя Елена Степаненко сообщила, что ее ошибочно записали в список коронавирусных больных. Елена Григорьевна чувствует себя прекрасно. Артистка приняла участие в съемках новогоднего парада звезд, где перед участием всех тестировали на коронавирус.

41-летний соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев 14 ноября был госпитализирован в больницу, где проходят лечение в том числе и коронавирусные больные. Однако его анализы на коронавирус оказались отрицательными. Соведущий «Вечернего Урганта» озвучил вердикт докторов: «Предварительный диагноз - «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Хрусталев оказался в городской больнице №40 Сестрорецка, так как это было ближайшее медучреждение в момент ЧП. Артист неожиданно потерял сознание в такси, когда ехал в Репино на дачу к маме. Таксист быстро сориентировался и свернул в ближайшую больницу, где врачи и спасли Дмитрия Хрусталева.

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