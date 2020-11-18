Бренд Тины Канделаки "ANSALIGY" объявляет "черную пятницу"

Фото: пресс-служба Ansaligy

Компания ANSALIGY, принадлежащая Тине Канделаки, открывает сезон распродаж. С 20 по 29 ноября покупателей ждет ликвидация коллекции солнцезащитных средств, сеты из знаменитых черных масок по соблазнительным ценам и многое другое.

Несмотря на коронавирус, некоторые страны по-прежнему открыты для туристов. И для тех, кто на новогодние каникулы все же планирует поехать к морю, бренд подготовил 70% скидки на солнцезащитные средства. Например, солнцезащитный крем для тела с SPF 30 обойдется в 660 рублей вместо 2 200, а масло-спрей для загара SPF 5 - в 498 рублей вместо 1 660.

Фото: пресс-служба Ansaligy

Скидки распространяются и на ночные кремы для лица. Их у бренда два - восстанавливающий и балансирующий. Они в период "Черной пятницы" будут стоить 1 600 рублей вместо 3200.

Кроме них, скидка 50% распространяется на любимые продукты Тины Канделаки — сет из 10 патчей с углем бамбука. Его можно будет заказать за 2 145 рублей.

Все продукты можно заказать на официальном сайте бренда www.ansaligy.com.