Когда дневные температуры в Москве окончательно уйдут в минус, рассказали в метеобюро

Устойчивый минус произойдет, скорее всего, в конце недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Попрощаться с положительными значениями уличных термометров жители столичного региона могут уже на следующей неделе с 23 по 29 ноября. Среднесуточные температуры воздуха по прогнозам синоптиков станут отрицательными. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Скорее всего это (уход среднесуточной температуры в минус — прим.авт.) будет происходить на следующей неделе. Стоит ждать волны относительно морозной погоды. Первую часть недели дневные температуры еще будут положительными. Устойчивый минус произойдет, скорее всего, в конце недели, — рассказала Татьяна Позднякова.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в ночь с 18 на 19 ноября в Москве пройдет первый снегопад. Однако ледяные осадки быстро растают. Но через два дня после этого вновь придет мощный фронт и уже после этого стоит ожидать пусть и временного, но более устойчивого снежного покрытия. Особенно оно задержится в Московской области. Водителям рекомендовано не затягивать с переходом на зимнюю резину.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Снег будет идти всю ночь": Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

Если в городе снег еще может растаять, то по области, наверняка, сохранится надолго (подробности)

Ледяной дождь и сильный ветер: Москвичам стоит готовиться к метели вечером 18 ноября

В столичном регионе ляжет первый снег и растает уже на следующее утро (подробности)