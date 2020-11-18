Волонтеры акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России

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В условиях новой волны коронавирусной инфекции штабы акции взаимопомощи «Мы вместе» возобновили работу во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движения. Организаторы напомнили, что представители групп риска всегда могут обратиться за помощью к добровольцам в случае нужды.

«В связи с эпидемиологической ситуацией во всех 85 регионах России возобновилась работа волонтерских штабов общероссийской акции «Мы вместе». Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут попросить волонтеров привезти товары первой необходимости, продукты и лекарства», - говорится в сообщении пресс-службы.

В организации отметили, что волонтеры готовы помогать в больницах и поликлиниках, а также реагировать на частные просьбы населения, к примеру, доставлять все необходимое людям, остающимся дома в режиме самоизоляции.

В пресс-службе также напомнили, что минувшей весной в рамках акции помощь волонтеров получили почти 4,5 миллиона человек.

«Волонтеры, как и прежде, готовы помогать с покупкой и доставкой продуктов и лекарств, работать в больницах и поликлиниках, чтобы разгрузить врачей. Появляются и новые направления, новые вызовы. Каждый день ряды добровольцев пополняются, к нам приходят люди совершенно разных профессий и возрастов. Отдельно хочу сказать спасибо тем добровольцам, кто уже с нами», - заявил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов акции Павел Савчук.

Напомним, акция «Мы вместе» стартовала в России в марте 2020 года. Ее организаторами выступает платформа dobro.ru, ОНФ и несколько волонтерских организаций. Она направлена на поддержку нуждающихся слоев населения, людей из групп риска: пожилых людей, маломобильных граждан, лиц с хроническими заболеваниями. Представители акции оказывают помощь всем, кто нуждается в поддержке в условиях распространения коронавирусной инфекции.