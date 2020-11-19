«Анаферон» признан товаром года

Популярные препараты, которые под брендом «Анаферон» выпускаются для взрослых и детей в форме таблеток и капель, признаны лучшими в номинации «Иммуномодуляторы».

«Мы благодарны потребителям наших препаратов за доверие, – заявил нам в интервью научный руководитель ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. – Наша компания выпускает более 20 лекарственных средств для лечения различных заболеваний. Все препараты проходят полноценные клинические исследования по стандартам современной доказательной медицины. При этом особую гордость вызывают наши противовирусные средства, которые неоднократно становились лауреатами престижных отечественных и международных премий».

Премия «Товар года» учреждена в 1999 году Национальной торговой ассоциацией при поддержке Московской международной ассоциации и Торгово-промышленной палаты РФ. Награда присуждается в более чем 60 категориях продуктов питания, лекарственных средств и товаров повседневного спроса. Главный критерий при выборе победителей все эти годы неизменен: лауреатами становятся наиболее популярные у потребителей товары.