Тренер «Спартака» - о Соболеве, Джикии, Бакаеве и Кокорине: «Пока не могу сказать, сыграют они с «Динамо» или нет»

Доменико Тедеско объяснил журналистам, почему Александр Соболев не смог помочь сборной России в Лиге Наций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил журналистам, почему Александр Соболев не смог помочь сборной России в Лиге Наций, а также рассказал о состоянии здоровья Георгии Джикия, форме Зелемхана Бакаева и готовности Александра Кокорина.

- Что касается игроков сборной России: завтра мы посмотрим их состояние. Последние несколько дней с нами находился только Роман Зобнин. У Соболева были проблемы с коленом после первого вызова в сборную. Мы, конечно, старалась лечить. Перед этим вызовом мы связались с медицинским штабом сборной, описали ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но тем не менее, вызов пришёл - он поехал. Сыграл 30 минут в матче с Молдовой. Конкретнее о состоянии Соболева сможем сказать завтра, когда он вернётся в расположение команды. Пока не могу сказать, сыграет он с «Динамо» или нет.

У Джикии также есть какие-то проблемы. Вчера это было видно. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Суммарно он сыграл все три матча по 90 минут, - отметил Тедеско.

Также главный тренер «Спартака» высказался о Джикии в роле капитана сборной России. Защитник «Спартака» дебютировал в новой для себя роли в контрольном матче против Молдавии и провёл с капитанской повязкой все три игры национальной команды.

- Джикия - очень хороший человек, и он знает, что нужно делать капитану. В раздевалке иногда нужно пошутить, подбодрить, успокоить или покритиковать. Капитанская повязка сборной для него - это дополнительный хороший стимул для роста.

Доменико Тедеско высказался о проблемной позиции «десятки» в «Спартаке». Зелимхан Бакаев, который наигрывался на это место, пока не набрал той формы, которая помогала ему продуктивно играть в прошлом сезоне, а для Джордана Ларссон, похоже, эта позиция неудобная. Швед явно чувствует себя не самым лучшим образом в глубине атаки. Главный тренер красно-белых рассказал о трудностях выбора футболиста на эту позицию и пояснил, почему Бакаев находится не в лучших кондициях.

- Не только сейчас такая ситуация. Всё это зависит от того, как футболисты проходят микроцикл, как они тренируются, в какой они форме. Во время игр сборной это становится ещё сложней, поскольку за несколько дней до начала матча игроки возвращаются из расположений национальных команд.

В сезоне у любой команды есть валюты и падения. И с этим ничего не сделаешь. С этим нужно справляться. Зелимхан пропустил из-за коронавируса весенние сборы. Кто-то может сказать, что это было давно, но поверьте, это даёт о себе знать сейчас. Та база, которую мы сейчас наработали, до сих пор действует. Особенно с учётом плотности игр. Бакаев старается, хочет вернуться на прежний уровень, тренируется больше, но иногда больше - не значит лучше. Чувствуется, что некоторые игроки устали, но это нормально. Нужно восстанавливаться, - пояснил главный тренер красно-белых.

В завершении общения с прессой Тедеско прокомментировал подготовку и форму одного из самых обсуждаемых игроков «Спартака» Александра Кокорина. Российский форвард пока не может похвастать изобилием голов или стабильным выходом в стартовом составе. Но Доменико объяснил, что всё идёт так, как должно идти.

- Частая жизнь игроков - их личное дело. Тренер не вмешивается в это до тех пор, пока она не влияет на игру. Здесь дело не в Кокорине. Перед каждым матчем нам приходится делать сложный выбор: кого ставить в состав. Кокорин, Понсе, Ларссон, Соболев, Урунов, Бакаев. Критерии, которыми мы руководствуемся, всего лишь один: как мы можем выиграть предстоящую игру? На данный момент Кокорин хорошо тренируется, сыграл ряд матче. Но другие игроки также важны. В этом и состоит работа тренера: иногда она хорошая, иногда - катастрофа.