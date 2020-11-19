Кредит для бизнеса можно получить онлайн под 11,9%

Новый продукт разработан для малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут оформить кредит на любые цели полностью онлайн - на сайте ПСБ. Финансирование можно получить по двум документам - на сумму до 10 млн рублей. Разработанная банком кредитная платформа «Без бумаг» учитывает индивидуальные финансовые показатели компании.

Для анализа платежеспособности клиентов банк использует большие данные. Это гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска. Поэтому потребители с более высоким кредитным качеством могут получить более дешевое финансирование. Ставки по этому продукту начинаются от 11,9% годовых.

- Кредит «Без бумаг. Оборотный» стал результатом разработки и внедрения динамической модели оценки заемщика и усовершенствования автоматической системы принятия решений в рамках постоянного развития технологических сервисов ПСБ, - говорит Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ. - Кроме того, инновационный и удобный в получении продукт отвечает актуальным вызовам времени. В условиях сложной эпидемиологической обстановки предприниматели могут быстро получить финансирование, не выходя из дома, а индивидуальные ставки дают возможность оптимизировать расходы.