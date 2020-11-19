Из-за провального матча Сербия-Россия поездка нашей сборной на ЧМ-2022 под вопросом

Разгромное поражение в Лиге наций от Сербии (5:0) может иметь далеко идущие последствия. Фото: REUTERS

Разгромное поражение в Лиге наций от Сербии (5:0) может иметь далеко идущие последствия. Дело в том, что Россия после этой игры опустилась в рейтинге и теперь во время жеребьевки ЧМ-2022 получит более сильных соперников.

В принципе, даже после этой неудачи команда Черчесова могла бы остаться во второй корзине для жеребьевки. Но нас подвел игрок «Урала» Эрик Бикфалви, благодаря голу которого сборная Румынии спаслась в матче с Северной Ирландией (1:1). И теперь после пересчета коэффициентов румыны в рейтинге обошли нас и попадут при жеребьевке во вторую корзину, а мы в третью. Насколько это важно, вы можете увидеть из состава участников корзин. То есть, нам теперь вместо одной топ-команды в отборочной группе попадутся заведомо две сильные сборные.

Конечно, может со жеребьевкой повезти и мы попадем в «группу жизни», когда нам придется играть с Данией и той же Румынией.

Но есть и вариант оказаться в «группе смерти», к примеру с Германией и Швейцарией. Из второй корзины нам не может достаться только Украина, с которой нас разводят.

Как пройдет жеребьевка

Во время жеребьевки 7 декабря в Цюрихе все 55 команд европейских сборных разойдутся на 10 групп, победители которых напрямую попадут на ЧМ в Катар-2022. Еще три команды будут определяться в стыковых матчах, где примут участие 12 сборных. Это 10 команд, занявших вторые места после группового турнира и два победителя Лиги наций. Задача проскочить даже со второго места очень сложная, поскольку в стыковых матчах будут полуфиналы и финалы. Состоятся они уже в марте 2022 года, но и туда еще надо попасть.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России попала без отбора, как хозяин турнира. Кстати, на прошлом ЧМ от Европы играло 14 команд, а на следующем будет только 13 мест.

Корзины для жеребьевки ЧМ-2022

корзина 1

Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

корзина 2

Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

корзина 3

Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

корзина 4

Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург;

корзина 5

Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

корзина 6

Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.