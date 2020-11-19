«По многочисленным просьбам»: Кристина Асмус станцевала стриптиз

Кристина Асмус порадовала поклонников страстным танцем. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус знает, как поднять настроение своим подписчикам в Инстаграме. Актриса решила продемонстрировать, как она танцует стриптиз. Асмус записала веселый видеоролик, в котором она двигается перед камерой под песню «You can leave your hat on». В начале видео на ней надеты теплая кофта и термобелье, от которых она постепенно избавляется, соблазнительно виляя бедрами.

- По многочисленным просьбам! Кто там хотел и не успел в прошлый раз? Продолжение самого весёлого, простого и кайфового конкурса «Перепляши Асмус»! – иронично написала 32-летняя звезда.

В ролике Кристина соблазнительно двигается под музыку. Фото: Инстаграм.

В кадре Кристина предстает в образе своего экранного персонажа: актриса сейчас работает над новым фильмом «Булки». В комедии режиссера Олега Асадулина ей досталась роль девушки, которая гениально печет и мечтает найти применение своим кулинарным талантам. Съемки картины стартовали в прошлом месяце. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями.

Ранее Кристина заинтриговала поклонников, опубликовав на своей страничке снимок в свадебном платье. Правда, фолловеры сразу раскусили, что замуж Асмус выходит не по-настоящему, а в кино – уж слишком провинциально выглядела невеста.

- Да-да, вы молодцы. Я бы выходила замуж несколько в другом наряде. И чутка попозже, - пошутила потом Кристина в Инстаграме. - Вчерашний образ был из фильма «Булки». Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мои же) ковид...

В фильме "Булки" актриса играет девушку, которой вскоре после свадьбы изменил муж. Фото: Инстаграм.

Коронавирусом актриса заразилась в середине сентября. Кристина очень тяжело перенесла болезнь и рассказывала, что ей несколько раз вызывали скорую. К счастью, обошлось без госпитализации – она лечилась на дому и провела несколько недель в карантине. Асмус сообщила поклонникам, что у нее три дня держалась температура выше 39 градусов, было красное горло, кашель, ломота во всем теле и головная боль. Плюс актриса начисто утратила обоняние. К счастью, сейчас все проблемы со здоровьем у нее позади, и она снова вернулась к работе.

Пока актриса болела, ее дочь Настя жила вместе с ней, соблюдая все меры изоляции. После расставания с мужем Гариком Харламовым Кристина с дочкой остались в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье. Но, видимо, в материальных вопросах межу ними не все гладко. По словам окружения, Харламов и Асмус намерены делить совместно нажитое имущество через суд. Стоимость их особняка оценивается в 100 миллионов рублей.

Решение расстаться супруги приняли еще год назад, но точку в своем браке поставили только на днях, когда суд официально развел пару. В одном из интервью Харламов рассказал, он давно разлюбил жену, но не хотел бросать ее, чтобы не нанести травму дочери, так как сам вырос без отца.