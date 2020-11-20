Герои «Матрицы» разберутся с теми, кто не сортирует мусор

Спецагенты «Матрицы» «охотятся» на москвичей, которые еще не начали сортировать мусор

«Измени свою жизнь и начни менять мир», - легендарный призыв героя Морфеуса из «Матрицы» как никогда оказался актуальным в вопросе экологической сознательности горожан. Теперь каждый, просто правильно выбрасывая мусор, может позаботиться о чистоте планеты.

Уже фактически год (с 1 января 2020), как Москва официально перешла на сортировку мусора.

По объему накопления мусора в России Москва стоит на втором месте после Подмосковья. Средний москвич накапливает за год 1, 91 куб м мусорных отходов, как подсчитали эксперты Finexpertiza. Основная часть этих отходов не перерабатывается, как это могло бы быть, а уходит на полигоны, где с разной скоростью разлагаются. Проблема более чем острая для столицы, жители окраин которой довольно часто ощущают неприятные запахи.

Социально сознательные горожане разделяют мусор уже не первый год. Но на уровне города процесс оказался не самым простым. В повседневной жизни многим не так легко иметь дома два мусорных ведра, как минимум. Но самое сложное – это на уровне сознания понять, что сортировать мусор необходимо. Вот тут-то и пришел на помощь Морфеус, с установкой про «измени себя – изменится мир».

Ролик от Департамента ЖКХ Москвы под названием «Дели на два» на днях появился на YouTube и его уже посмотрели уже около 700 тыс. человек.

Спецагенты «Матрицы» «охотятся» на москвичей, которые еще не начали сортировать мусор. Несознательных граждан они забирают внутрь мусоровоза, где те сталкиваются с Морфеусом, который рассказывает, как правильно сортировать мусор. И тем самым, изменить мир. В синий контейнер отправляются отходы, которые можно переработать. В серый – все остальное, кроме опасных веществ. Тем, кто не способен запомнить сразу, выдается памятка официального сайта программы «Чистая Москва. рф».

- Это хороший пример вирусного маркетинга, - уверена генеральный директор собственного PR-агентства Мария Шахова, - есть цепляющий сюжет, который дает отсылку к знакомым персонажам, и добрый юмор. При этом она отмечает, что в ролике создатели привлекают внимание не только молодежи поколения Z, которая более восприимчива к нестандартной рекламе и выступает за экологичность, но и более старшего поколения, для которых идея правильной сортировки отходов часто в новинку.

Внушает оптимизм и то, что если раньше этим вопросом занимались в основном энтузиасты-экологи и сознательные граждане, теперь тема перешла на государственный уровень. И это правильный и своевременный подход.

- Сам факт, что власти Москвы обратились к Морфеусу из «Матрицы», говорит о целевой группе, на которую ориентирован ролик. Это 30+, те кто смотрел фильм еще на видеокассетах, а теперь являются самыми активными потребителями. А значит, и мусора оставляют больше всего. Надеюсь, что скоро все наши граждане придут к осознанию того, что сортировка мусора это не прихоть властей, а действительно очень эффективный инструмент в деле оптимизации экологического баланса», – говорит член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин.

Это, как считает представитель общественной организации, первый и главный шаг, когда отходы их не будут захоранивать на полигонах, а их можно будет переработать во что-то полезное. Но начинать надо именно с сортировки на своей кухне.