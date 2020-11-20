Выступление Владимира Путина на саммите АТЭС 20 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция

В связи с пандемией коронавирусной инфекции саммит проходит в режиме видеоконференции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выступит с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Малайзии.

Начало прямой-онлайн трансляции в 15:00 мск 20 ноября 2020 года на сайте kp.ru.

Лидеры обсудят вопросы преодоления социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции и перспективы взаимодействия.

Объединение было образовано премьер-министрами Австралии и Новой Зеландии более 30 лет назад, в 1989 году.

Напомним, что в состав АТЭС входят 19 стран - Австралия, Индонезия, Канада, Бруней, Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, США, Таиланд, Южная Корея, Филиппины и Япония, КНР, Перу, Чили, Мексика и Папуа - Новая Гвинея, Россия, Вьетнам.

Цель Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества - модернизация и улучшение экономики, укрепление региона и взаимодействие азиатско-тихоокеанского сообщества.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире саммит АТЭС проходит в режиме видеоконференции.