Третьяковка приходит на Дальний Восток, а Большой театр - в Калининград

Владивосток Фото: Shutterstock

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

Фото: РИА Новости

«Вновь хотел бы подчеркнуть, их (комплексов) значение огромно: для раскрытия культурно-образовательного потенциала наших регионов, для формирования современного культурного пространства на всей территории Российской Федерации, а значит, для гармоничного развития общества и самореализации граждан.

Это штампованная фраза, конечно, казенная - «самореализация граждан». Но что за ней стоит? За ней стоят судьбы наших людей, жизнь российских семей в регионах нашей страны. За этим что стоит? Возможность познакомиться с мировыми шедеврами,

которые есть в наших ведущих музеях, да и в значительной части лежит в запасниках, познакомиться с ведущими артистами, потому что возникает у них возможность и ставить спектакли, и в них участвовать.

За этим стоит достаточно, на первый взгляд, прозаичная вещь - обучение детей. Одно дело, есть такая возможность у семьи, потенциально, даже понимание того, что это возможно, а другое дело - этого нет. Это меняет жизнь в регионе кардинальным образом.

Запрос на настоящую, высокую культуру, конечно, растет с каждым годом, и эту тенденцию, безусловно, нужно поддержать. Насыщенная культурная жизнь, яркие творческие события, возможности раскрыть свои таланты должны быть доступны каждому человеку в любом регионе нашей страны».

(Из выступления на совещании по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах Российской Федерации).

Калининград Фото: Shutterstock

Чтобы познакомиться с шедеврами Третьяковской галереи или Эрмитажа, чтобы услышать и увидеть легенды Мариинки или Большого театра, а также получить образование в лучших музыкальных, театральных и хореографических учебных заведениях, жителям Приморского края, Кемеровской и Калининградской областей, Крыма больше не нужно ехать в Москву или Санкт-Петербург.

К 2024 году в столицах этих регионов будут открыты культурно- образовательные комплексы, которые включат в себя филиалы театров, музеев и образовательных организаций, ведущих в области музыкального, хореографического и театрального искусства. Более того, в городах-участниках проекта культурные комплексы, пусть пока и частично, но уже начали свою работу.

Кемерово Фото: Shutterstock

КОНКРЕТНО

Федеральные участники проекта

• Третьяковская галерея

• Русский музей

• Эрмитаж

• Большой театр

• Мариинский театр

• Центральная музыкальная школа

• Институт сценических искусств

• Московская государственная академия хореографии

Прямая речь

Марат Хуснулин, заместитель председателя правительства России:

- Проект культурных центров, реализуемый по поручению президента, очень интересный, все объекты строятся в знаковых местах, вокруг благоустраивается территория, решаются транспортные проблемы.

Я убежден, что комплексы станут шедеврами мирового уровня.

Во-первых, это место, куда люди могут ходить отдыхать, учиться, развлекаться. Не каждый житель, например, Кемерова может поехать в Москву в Большой театр, или в Третьяковскую галерею, или в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. А тут на местах откроются полноценные филиалы, которые будут управляться культурными заведениями мирового уровня, поэтому люди смогут посещать - раз, повышать свой культурный уровень - два, а самое главное - обучаться. Это повлечет за собой создание комфортной городской среды, потому что благоустраивается вся территория вокруг, решается транспортная доступность. Появление культурных центров улучшит качество жизни городов и целых регионов.

Кроме того, комплексы станут точкой притяжения для туристов, за счет этого будет происходить еще экономически серьезный рост.

Севастополь Фото: Shutterstock

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До 2024 года российские регионы получат:

• Более 750 библиотек модельного типа

• Более 1000 современных кинозалов

• 600 автоклубов

• 500 виртуальных концертных залов

Кроме того:

• 1700 школ искусств и 100 музыкальных училищ получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы

• 40 детских театров будут реконструированы и отремонтированы

• 48 тысяч оцифрованных уникальных книг получит Национальная электронная библиотека

• Более 1000 сельских культурно-досуговых объектов будут построены и отремонтированы

• 450 мультимедиагидов получат лучшие выставочные проекты страны

СКАЗАНО

Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации:

- Создание культурно-образовательных комплексов - уникальный проект, требующий качественной, совместной работы федеральных и региональных властей с нашими учреждениями культуры. Ее результатом станет создание новых возможностей для жителей и гостей Владивостока, Кемерова, Калининграда, Севастополя.

Филиалы крупнейших федеральных институций откроют доступ к отечественному и мировому культурному наследию. Заметно повысится качество творческого образования, ведь в каждом комплексе будут работать ведущие педагоги и выдающиеся деятели культуры, которые станут наставниками у подрастающих талантов.

Мы понимаем, что создаваемые пространства должны быть обеспечены высококвалифицированными кадрами по творческим, управленческим, инженерно-техническим специальностям, а это всегда новые рабочие места.

Комплексы также органично вольются в уже существующее культурное пространство регионов и станут его неотъемлемой частью.

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