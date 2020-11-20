Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Шпиону дали 13 лет за копирование секретной информации

Осужденный попытался передать ЦРУ США документацию на комплексы вооружения Северного флота
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Комментарии (2)Комментарии (2)
Ещенко решил подзаработать на стороне и передать Соединенным Штатам информацию о перспективных разработках

Ещенко решил подзаработать на стороне и передать Соединенным Штатам информацию о перспективных разработках

"17 ноября 2020 года Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) гражданина РФ Ещенко Юрия Александровича", - сообщает ФСБ России.

Решением суда мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

В ходе заседаний подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Оказалось, что, работая в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, Ещенко решил подзаработать на стороне и передать Соединенным Штатам информацию о перспективных разработках российского Военно-промышленного комплекса.

На протяжении 2015 – 2017 годов он копировал секретную документацию на комплексы, а в 2019 году установил контакт с ЦРУ.

- В июле того же года он был задержан органами федеральной службы безопасности в Брянской области при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну, - пояснили в суде.

ЧППроисшествия: ЧП

Рекомендуемые