Эксперт: Из-за бесконтрольного приема антибиотики могут скоро стать бесполезными

Мировое здравоохранение стоит перед лицом серьезной угрозы, которая обусловлена неправильным приемом антибактериальных препаратов – растущей антибиотикорезистентностью микробов. Для того, чтобы повысить осведомленность о проблеме с 18 по 24 ноября ВОЗ проводит Всемирную неделю правильного использования антимикробных препаратов.

В рамках этой инициативы «КП» поговорила с Александром Жарниковым - экспертом по проблеме из компании НПО «Микроген» (холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех), которая развивает производство препаратов-бактериофагов, включенных в Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года.

- О том, что терапевтическая активность антибиотиков снижается говорят уже давно. Сегодня врачи регулярно высказываются о том, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции и бесконтрольного приема антибиотиков мы ускоряем процесс возникновения «супербактерий» (бактерий с множественной устойчивостью) и можем столкнуться впоследствии с едва ли менее сложной проблемой, чем распространение COVID-2019. Скажите, насколько все это соответствует действительности?

- Антибиотикорезистентность, к сожалению, не гипотетическая проблема, уже сегодня она уносит жизни 700 тыс. человек в год, и, если ничего не предпринимать, к 2050 году, по расчетам ВОЗ, она затмит масштабы смертности от онкологии и станет причиной летальности в 10 млн случаев.

В основе тенденции, однако – совершенно естественные процессы адаптации всего живого в природе, которая происходит в результате постепенных мутаций бактерий, вирусов, грибков и других агентов. Например, не уничтоженные во время неправильного лечения бактерии приобретают новые свойства, в результате чего утрачивают восприимчивость к препаратам, которыми проводилась терапия. В следующий раз при возникновении заболевания, возбудитель с новыми мутациями может стать полностью неуязвим перед этими лекарствами.

Несмотря на то, что сопротивление бактерий антибиотикам имеет естественную основу, оно может развиваться с разной скоростью, в зависимости от наших усилий. Очень многое, в частности, зависит от понимания и сознательного отношения к проблеме со стороны пациентов. Именно поэтому лозунг Всемирной недели ВОЗ сегодня такой: «Противомикробные препараты требуют осторожного обращения!». Если ситуацию не отрегулировать, мы рискуем довольно скоро вернуться во времена, когда люди погибали от банальной царапины или ангины.

- Какие факторы могут замедлить процесс потери чувствительности к антибиотикам?

- Конечно, первый и главный – это культура потребления антибиотиков! Во-первых, нельзя применять антибиотики без назначения врача. Во-вторых, не менять схему использования прописанных врачом лекарств, действовать четко по инструкции – не обрывать прием и не продлять по своему усмотрению.

Важно также проходить своевременную плановую вакцинацию. Иммунопрофилактика помогает в борьбе с антибиотикорезистентностью двумя способами - предотвращая бактериальные инфекции или существенно снижая общее количество случаев инфекционных заболеваний. Грубо говоря, если вы меньше болеете гриппом, то и шанс подхватить ассоциированную бактериальную инфекцию, которую придется лечить антибиотиками у вас ниже.

И, конечно, важно быть осведомленными об альтернативных методах борьбы, таких как, например, применение бактериофагов, на изучении и выпуске которых специализируется наша компания - НПО «Микроген».

В целом, просвещение – один из важнейших факторов борьбы с проблемой.

- Вы упомянули лекарственные препараты на основе бактериофагов. Расскажите подробнее.

- Бактериофаги – это безопасные для человека, но смертельно опасные для бактерий вирусы, которые помогают в лечении инфекционных заболеваний, в том числе, на которые уже не действуют антибиотики.

Препараты бактериофагов известны довольно давно. Их открыли в Англии еще в 1915 году и по 40-е годы XX века активно изучали. Однако, с появлением эффективных и более простых в производстве антибиотиков, интерес к ним в мире угас – ровно до возникновения глобальной проблемы устойчивости к противомикробным препаратам. Сегодня мы снова видим научные публикации о них в мировых медицинских и научных журналах.

К счастью, в России развитием производства и изучением бактериофагов не переставали заниматься. У нас сложилась серьезная научная школа, накоплен практический опыт и понимание возможностей применения бактериофагов в качестве терапии антибиотикорезистеных форм инфекционных заболеваний. Сегодня бактериофаги включены в главный документ по борьбе с проблемой – «Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года».

- И как конкретно бактериофаги могут помочь в борьбе с антибиотикорезистентностью?

Если при некоторых бактериальных инфекциях невозможно подобрать антибиотик – обращаются к бактериофагам. Например, бактериофаги могут помогать для лечения внутрибольничных инфекций (стафилококк, стрептококк), которые давно выработали устойчивость к антибиотикам.

Фаги незаменимы при хронических формах заболеваний с рецидивирующим течением (то есть с обострениями, которые случаются 3-4 раза в год). Кстати, неконтролируемое применение антибиотиков из-за эпидемии COVID-19, повышает антибиотикорезистентность бактерий, циркулирующих в популяции. Особенно актуально это для людей с хроническими заболеваниями так как при обострении, антибактериальная терапия может быть неэффективной. В этом случае бактериофаги могут стать единственным решением для таких уязвимых групп больных.

Бактериофаги также применяют и в качестве средств массовой профилактики дизентерии и сальмоннелеза во время чрезвычайных ситуаций. Таким образом фаги предотвращают вспышки бактериальных инфекций, которые легко передаются от человека человеку, и способствуют снижению неконтролируемого потребления антибиотиков. В частности, «Микроген» поставлял фаги на Дальний Восток, в Сибирь и другие регионы, где были наводнения.

- Почему бактериофаги могут бороться с супербактериями, невосприимчивыми к антибиотикам, если в основе проблемы естественные мутации микробов? Они устроены как то иначе?

- К бактериофагам обращаются, когда бактерия устойчива к антибиотику. Дело в том, что резистентность бактерий к антибиотикам практически не отражается на эффективности фагов.

В отличие от антибиотиков для бактериофагов важен рецептор бактериальной клетки. Если бактериофаг находит «свою» бактерию, то далее следует лизис - полное её разрушение.

Другими словами, антибиотики действуют широко, работая сразу против многих микробных агентов, а бактериофаги обладают специфичностью и действуют только на определенный вид бактерий. При этом, в отличие от антибиотиков, они не губят микрофлору кишечника и, соответственно, после их приема не нужно проводить лечение сопутствующих симптомов, таких как диарея, например.

- Хорошо, а насколько бактериофаги эффективны при такой избирательности?

- Эффективность лечения бактериофагами зависит от качественного подбора связки «бактерия-бактериофаг». Специфичный характер воздействия – это и достоинство, и слабое место препаратов. Важно правильно определить возбудителя, найти подходящий к нему бактериофаг.

Чтобы делать это эффективно и быстро нужно включать в состав препаратов актуальные бактериофаги. Это позволяет сохранять эффективность их действия на достаточно высоком уровне, превосходящем или сравнимом с активностью современных антибиотиков. Мы используем только выделенные в процессе исследований клинически значимые штаммы бактерий, которые являются причиной бактериальной инфекции поступивших в стационары. В результате спектр антибактериальной активности некоторых наших препаратов бактериофагов в отношении клинических и госпитальных штаммов соответствующих бактерий составляет от 87% до 96%.

Сегодня препараты бактериофагов применяются для лечения и профилактики инфекционных заболеваний во всех областях медицины. Они показаны беременным, людям с аллергией и заболеваниями ЖКТ, маленьким детям и другим контингентам.

- Сколько сейчас актуальных штаммов бактерий, которые вы используете в производстве?

- Подбор бактериофагов к антибиотикорезистентным штаммам — ключевая задача, которую ставит перед нами холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Она решается на базе созданного на филиале НПО «Микроген» в Уфе Биологического ресурсного центра. Здесь мы проводим фундаментальные исследования бактериофагов, ведем их молекулярно-генетические исследования, отбираем наиболее эффективные в борьбе с устойчивыми бактериями и пополняем микробные производственные коллекции, собранные на территории России. На данный момент в коллекции более 10 тыс. штаммов бактериофагов, которые могут быть использованы при конструировании актуальных, клинически эффективных и безопасных препаратов.