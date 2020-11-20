«Размазываем каждому по пять копеек»: правительство предлагает по-новому назначать пособия и льготы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

До конца года в России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин в пятницу на совещании об инфраструктурно-технологическом обеспечении социальной сферы, которое прошло в подмосковной Дубне.

- У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается. То есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы «социального казначейства», грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек, - заявил премьер.

Как отметил Мишустин, должна быть создана единая цифровая платформа в социальной сфере, которая поможет выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее без лишних документов.

- Зачастую человек даже не знает, ему полагается какая-то льгота и государство должно ему помочь, и не обращается за определенной льготой или пособием, - пояснил премьер.

По его словам, новый проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку, - пояснил Мишустин.

Для начала пилот запустят в Нижегородской области и в Татарстане. Отвечать за него будут федеральная налоговая служба, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

- У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, - отметил Мишустин, который, напомним, был главным налоговиком страны до назначения на пост премьера.

Проект рассчитан на три этапа.

- Первый этап - это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах, - пояснил премьер.

Завершающий этап отведен на анализ всех сведений, выработку предложений по оценке нуждаемости и построение системы адресной поддержки.

- Все это нужно обсудить и сделать удобным для людей, чтобы эти идеи сделали адресную социальную помощь доступнее. Надеюсь, мы с этими задачами справимся, - отметил Мишустин.

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