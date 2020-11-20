Анастасия Волочкова показала, чем на самом деле занимается на мальдивском пляже

Балерина такая затейница, что диву даешься Фото: СОЦСЕТИ

Мальдивский вояж Анастасии Волочковой в самом разгаре. Балерина, отправляясь на отдых, традиционно берет с собой целый чемодан микро купальников. Наряжаясь в них, звезда сцены демонстрирует свои фирменные шпагаты в самых необычных местах. И если простые туристы отдыхают на пляже, принимая зачастую горизонтальное положение, то танцовщица идет другим путем. В блоге она показала, чем на самом деле занимается на песке и в воде.

Анастасия Волочкова та еще затейница. Даже на Мальдивах балерина умудряется находить самые необычные приспособления для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать красоту своей растяжки. Облачившись в яркое микро бикини, которое едва скрывало пышные формы знаменитости, она сделала поперечный шпагат в подвесном кресле. "Вся жизнь в движении и кружении! Даже на Мальдивах!", - подписала эффектное видео балерина.

Следующий шпагат был в океане. Настя в спасательном жилете резвилась в воде, как младенец. "Зацените цвет воды! Одежда в океане мне очень пригодилась. Все, кому грустно, пусть мой юмор будет радостью", - обратилась Волочкова к поклонникам.

Похвасталась она и снимком с таинственным возлюбленным, которого вот уже два года прячет от публики. "Это мы с любимым. И Вам всем счастья и лучшего отдыха и тепла!", - гласит подпись к снимку. В кадре артистка запечатлела тени на пески - свою и жениха. Судя по всем Настя набросила на плечи прозрачную тунику, а ее любимый был в футболке, шортах и сланцах. Танцовщица показала часть ступни мужчины.

Балерина очень довольна отдыхом. "Просторные и уютно оборудованные пляжи на нашем острове. В таком шатре удобно спрятаться от солнца и просто созерцать эту невероятную красоту. Чем мы с любимым и занимаемся. Как здорово, что друзья так быстро нашли для нас именно этот остров", - не нарадуется Анастасия.