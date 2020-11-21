Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 21 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 21 ноября 2020 года Фото: REUTERS

"Мы заинтересованы, чтобы на Южном Кавказе был положен конец вражде и установились нормальные, деловые отношения.

Теперь для Агдама начинается новый период. Агдамский район занимает особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и с точки зрения населения. Мы восстановим и город Агдам. Государство окажет гражданам помощь для возвращения", - заявил на своей официальной странице в сети президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Надо отметить, что в Агдамский район азербайджанские войска так спешили зайти к пятнице, что еще в ночное время провели разминирование местности.

"В центре города Агдама был поднят Государственный флаг Азербайджана, исполнен Государственный Гимн", - отчитались в Минобороны Азербайджана.

НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ

Президент Республики Армении своим указом отстранил министра обороны Давида Тонояна от должности.

"Дорогие соотечественники, военные друзья! После десятилетий службы в Минобороны и исполнительной власти сегодня прекращаю свою должность в государственной системе", - заявил Тоноян.

Сайт Минобороны Армении сообщает, что новым министром обороны назначен Вагаршак Арутюнян.

С Тонояном ушла из армии его пресс-секретарь Шушан Степанян.

"Я — дочь борца за свободу Шагена Степаняна, который воевал на южном фронте во время Первой Арцахской войны и погиб в освобожденном Физули. Я родилась в Гадруте. Я восприняла исход войны не только как представитель Минобороны, но и как личную потерю", — написала бывший официальный представитель Минобороны Шушан Степанян.

Бывший представитель Минобороны Армении заявила, что во время войны руководствовалась законами информационной борьбы, предоставляя информацию, которая должна передаваться обществу воюющей страны. Ранее бывший глава Генштаба Армении Мовсес Акопян обвинили Степанян в том, что она давала ложную информацию, дезинформируя свой народ.

ПУТИН ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Определенные силы хотят изменить характер и затормозить миротворческую операцию в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, тенденция, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состоятся полностью", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совещания под председательством президента России о миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По словам Лаврова "попытки изменить характер миротворческой операции пока не носят демонстративного характера"

Владимир Путин в свою очередь предостерег "горячие головы" от подобного противодействия.

"Те, кто пытаются затормозить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, должны понимать, что альтернатива - это война, и кровь будет на руках тех, кто торпедирует договоренности", - отметил президент России.

Тем временем российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе и продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе, в том числе для возвращающихся беженцев.