Какие товары иностранцы не смогут продать в России: ответные санкции против Запада продлили до 2021 года

Президент Владимир Путин продлил срок действия ответных санкций против западных стран. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин продлил срок действия ответных санкций против западных стран. Они приняты «в целях защиты интересов Российской Федерации», говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Такой режим действует с августа 2014 и продлевался уже неоднократно. В формулировке нового указа также заложена возможность изменения срока действия контрсанкций. «При необходимости вносить предложения об изменении предусмотренного п. 1 настоящего Указа срока действия отдельных специальных экономических мер», говорится в документе.

За время действия санкций и контрсанкций Россия увеличила выпуск сельскохозпродукции. Как сообщал ранее сайт кп.ру, по некоторым позициям, например, зерну, мясу, сахару, картофелю - российские производители практически полностью закрывают внутренний рынок — более 90%.

НА КАКИЕ СТРАНЫ НАЛОЖЕНЫ КОНТСАНКЦИИ

Под действие ответных экономических мер подпадают товары, произведенные в следующих странах: США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Княжество Лихтенштейн.

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ВВОЗИТЬ

А вот перечень товаров из этих стран, запрещенный к ввозу.

- Свинина и мясо крупного рогатого скота — включая сало, копчености, колбасы и субпродукты. Запрещен и ввоз живых животных за исключением чистопородных племенных. - Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы.

- Живая рыба (за исключением мальков некоторых видов лосося и форели).

- Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные.

- Молоко и молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного молока и молочной продукции для диетического лечебного питания).

- Фрукты и орехи.

- Сыры.

- Овощи и корнеплоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Европарламенте заявили о необходимости отмены санкций против России

Евродепутатат предлагает отказаться от антироссийских ограничений для укрепления доверия между сторонами нормандской четверки (подробности).