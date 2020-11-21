Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин продлил ответные ограничительные меры в отношении Запада. В соответствующем указе российского лидера говорится, что ограничения будут действовать по меньшей мере до декабря следующего года.Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Речь идет об отдельных специальных экономических мер против стран, установивших ограничения в отношении Москвы. Правительству России поручено обеспечить осуществление мер по реализации президентского указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия ответных санкций.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"», - говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Европарламенте заявили о необходимости отмены санкций против России. По словам депутата Европейского парламента Жерома Ривьера, отказ от антироссийских ограничений укрепит доверия между странами нормандской четверки.