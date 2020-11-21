Украинский политолог: Вряд ли Майя Санду пойдёт на конфронтацию с Москвой по поводу миротворцев в Приднестровье

Новый президент Молдовы Майя Санду Фото: REUTERS

- ...Алло, Павел Борисович! Знаю, что вы и в сторону Молдавии внимательно смотрите, да?

- Ну, нет. Я просто читаю, что люди пишут, а сам не высказываюсь. А что?

- Да просто хотел, чтобы вы высказались. Меня, знаете, какой вопрос беспокоит? Не пойдет ли Молдавия теперь по пути Украины? Вот такая параллель...

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не думаю. Я, конечно, не эксперт по Молдавии, но - не думаю.

Там есть большой риск потери части территории, опять же. Полагаю, что Приднестровье не согласится на жесткую антироссийскую программу правительства. Я думаю, что она (президент Майя Санду. - А.Г.) будет маневрировать...

Я читал мнения аналитиков. И мне кажется, что наиболее вероятно – это маневрирование, конечно, с движением в сторону Европы и Румынии, но без резких разворотов.

Она, по-видимому, понимает, что могут быть очень большие потери в случае какого-то резкого разрыва с Москвой. Я думаю, что и то, что Путин ее поздравил, тоже говорит о том, что в Кремле рассчитывают на какую-то умеренную позицию.

- Но, в то же время, она - Майя Санду, уже высказалась, что чуть ли не требует уже вывода российских войск из Молдавии, читай - из Приднестровья.

- Ну, это же не новая позиция. Эта позиция… Ну, разве что бывший коммунист, значит, про это не говорил. (Речь об экс-президенте Игоре Додоне. - А.Г.) Но все до него занимали такую позицию.

Кроме того, поскольку она такая еврооптимистка, она просто не может иного говорить. И говорит, ну, требует, да. И что? Пойдет войной на Приднестровье? Думаю, не пойдет. Я думаю, что даже первые какие-то жесткие движения могут стоить им значительной части бюджета.

- Что вы имеете в виду?

- Ну, я имею в виду то, что Россия же покупает там и вино, и фрукты, и так далее, так сказать, - молдавские товары. Рисковать как бы этими…(связями) Она, мне кажется, не станет.

Кроме того, - если говорить о требованиях к России вывести войска... И Россия успешно игнорирует эти требования много лет. И дальше будет игнорировать. А воевать они (речь о молдавской стороне. - А.Г.) не будут.

- Я так и знал, что Михаил Борисович Погребинский к женщинам не равнодушен!

- Я к женщинам не равнодушен, это правда.

- Ясно.

- Есть такой момент, да. Хотя мне она, (Майя Санду. - А.Г.) как женщина не симпатична. Она, что называется, не в моем вкусе. Вот если говорить о моем вкусе, то вот, например, бывшая…

- А можно я тогда про президента Молдавии вычеркну ваши слова или оставить?

- Да как хотите. Можете оставить.

- Так, дальше? А кто вам, Юлия Владимировна Тимошенко нравится, да?

- Нет, она - тоже… Вот я просто вспоминаю из таких крупных европейских фигур – бывший президент Хорватии, помните? Такая женщина была.

- Да! Колинда Грабар-Китарович! Она приезжала к нам на чемпионат мира по футболу.

- Да. Именно на чемпионат приезжала. Вот она в моем вкусе.

- Но она, по-моему, влюблена в президента Франции Макрона, нет?

- Я не знаю, что там - в президента Франции, я ничего этого не знаю. Я не претендую на ее любовь. Я просто говорю, что такие женщины в моем вкусе. Вот она - в моем, да. А вот эта, молдавская, - она нет.

- Я понял. Но все равно вы какой-то оптимизм вселили - насчёт первых шагов нового президента Молдавии.

- Да, мне так кажется, опять же... В Молдавию я никому не звонил, ничего. Я только сужу по тому, что пишут аналитики разные.

- Просто ваше мнение всегда очень интересно.

- Да ради Бога.

- Извините, что в выходной. А о женщинах в следующий раз подробнее поговорим. Спасибо.

- Пока!