Пушков ответил на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

«Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тысяч из них – наши граждане», - напомнил сенатор, комментируя ее слова на своей странице в Twitter.

«Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по мнению победившей во втором туре президентских выборов Майи Санду, «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта «был неэффективным», она призвала к «полному выводу российских войск с территории Молдавии».

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