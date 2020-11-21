Игроки "Динамо" Роман Евгеньев (второй слева), "Спартака" Александр Кокорин (в центре) и "Спартака" Алекс Крал (справа) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Динамо" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Испанское издание AS накануне старейшего московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» представило рейтинг самых перспективных тренеров Европы. На третью строчку забрался немецкий специалист красно-белых Доменико Тедеско. А вот нового рулевого динамовцев Сандро Шварца в топ-10 не оказалось.

Очное тренерское противостояние сегодня требует наиболее пристального внимания. Во-первых, Тедеско и Шварц - тренера одной школы, примерно одного поколения, а их сегодняшнее столкновение - первое немецкое в России. Более того, они уже пересекались друг с другом в Бундеслиге, когда Доменико рулил «Шальке 04», а Сандро - «Майнцем». Во-вторых, в матче приуроченном к 100-летию великого Константина Ивановича Бескова просто нельзя забывать о важности тренерского образа в команде. Плюс - ожидание спектакля на футбольном поле по-бесковски.

За Тедеско в противостоянии со своим соотечественником говорит не только опыт работы в Российской Премьер-Лиги и место в топ-3 самых перспективных тренеров Европы, но и наличие капитана, у которого на день матча приходится день рождения. Георгию Джикия - 27, в новолетие он заходит с капитанской повязкой клуба и сборной. Огорчают, пожалуй, только микротравмы, - последствия ноябрьского сбора национальной команды. Хотя, наверняка, желание сделать себе подарок на день рождения гораздо больше, чем повреждения капитана.

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц и главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско (слева направо) после матча чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Динамо" (Москва). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На стороне Шварца 100% побед в РПЛ. И плевать, что Сандро «Динамо» выводил лишь на три игры, - звучит-то сильно. Плюс, в бекграунде немца разгромная победа в ещё одном московском дерби с «Локомотивом» - 5:1. Лицо «Динамо» меняется, а старейшее дерби - лучшее время показать его в новом шварцевском гриме.

Два индивидуальных гола и равная игра - не то, что ждали от немецкого дерби в РПЛ

В первом тайме обе команды показали давольно-таки равный футбол. Что интересно, в обеих немецких схемах и шахматных перестановках нашлось место креативу и свободным поэтам. В «Динамо» острее всего действовал Клинтон Н’жи, который врывался в штрафную красно-белых через полуфлаг Джикия и Айртона. Максименко после этого пришлось натурально выручать команду.

А вот «креативщик» «Спартака» Александр Кокорин был незаметен, хоть и играл «десятку» или инсайда. Было видно, что Александр то не попадал в темп игры своей же команды, то переставал открываться вовсе. А голубиной атаке «Спартаку» явно не хватало.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что первый тайм в исполнении бело-голубых ему понравился и оценил перспективы Сандро Шварца.

- Счёт по игре, могли динамовцы и три очка взять, но если по-честному, счёт по игре. Тем более, гол нам кто забил? Динамовец Зобнин. Первый тайм хороший был. Перспективы Шварца? Зависит от «Динамо».

Во второй половине встречи именно позицию Кокорина Тедеско усилил в первую очередь, заменив Александра на Бакаева. Впрочем, глобально ничего не изменилось.

Решения Шварца по заменам были направлены на освежение атаки «Динамо», но единственный гол у бело-голубых забил Дмитрий Скопинцев, пробив из-за пределов штрафной Максименко. Получилось очень красиво, но на вряд ли это результативное действие вытекало из логики игры. Гол защитника «Динамо» явно не выстраданный всей командой.

Те же слова можно применить и к «Спартаку». Гол Зобнина лежал только на плечах полузащитника. Проход в штрафную, обыгрыш, удар и добивание - все действия Роман может занести себе в актив. Кстати, сегодня 47-й номер «Спартака» повторил личный рекорд по ударам за матч. Видимо, был гипермотивирован против бывшего клуба. Возможно, помог вакуум, создаваемый Кокориным в зоне под Ларссоном и Понсе.

Турнирное положение и выводы

В турнирном плане команды остались при своих. Единственный, кто может оказаться в плюсе от ничьи в Москве - ЦСКА, у которого появилась отличная возможность оторваться от своих преследователей. «Динамо» не может выиграть «Спартак» с мая 2018-го года, а дуэль немецких тактиков прошла без результативных тактических решений.

Кстати, Шварц и Тедеско встречаются в очном противостоянии в пятый раз. Динамовский специалист сумел выиграть наставника «Спартака» лишь единожды. Но судя по прогрессу «Динамо», у Сандро появились возможности сократить разницу.