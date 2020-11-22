Спился и обнищал: бывший муж звезды фильма "Зимняя вишня" Елены Сафоновой живет в доме престарелых

Елена Сафонова. Фото ТАСС//Михаил Фомичев

Актриса Елена Сафонова, полюбившаяся миллионам телезрителей после выхода на экраны культового фильма "Зимняя вишня", дважды была замужем. Ее первым супругом стал актера Виталий Юшков, с которым на тот момент 20-летняя актриса познакомилась на съемках картины "Семья Зацепиных" в 1977 году. Через шесть лет супруги расстались. Каждый из них обрел счастье в новых отношениях. Однако и для Елены, и для Виталия второй брак принес много боли и страданий.

Виталий Юшков известен телезрителям по фильмам "Крах инженера Гарина", "Соль земли", "Алеша" и "Пиквикский клуб". Бывший муж актрисы Елены Сафоновой много лет назад переехал в Израиль с новой семьей. Однако сейчас 69-летняя звезда советского экрана бедствует. Дело в том, что он спился, лишился крыши над головой, попал в тюрьму и даже едва не умер от пьянства.

Актеру было уже за 40, когда он эмигрировал. Артист был знаком с Василием Шукшиным, Владимиром Высоцким, Станиславом Садальским и многими другими известными актерами. Это была его тусовка, он чувствовал себя здесь как рыба в воде.

Юшков рассчитывал, что режиссеры выстроятся в очередь с предложениями сняться в кино и на чужбине. Но карьера не сложилась. Это больно ударило по артисту.

Утешение он стал искать на дне стакана, а под воздействием алкоголя устраивал скандалы и ввязывался в драки. Супруга Марина не выдержала такой жизни и пожаловалась на буйного мужа в полицию. Юшков провел несколько месяцев в тюрьме, а когда вышел, жена подала на развод. Мужчине запретили приближаться к дому, где он жил в Ашдоде.

Фото: эфир программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

На старости лет актер остался без крыши над головой. "Он 20 лет прожил здесь и не выучил иврит, у него не появилось каких-то израильских друзей. Не зная языка, он был вынужден работать и на уборке, и дворником, и грузчиком. И, может быть, это его сломало", - откровенничает в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ соцработник, присматривающий за Юшковым.

Помощник артиста неоднократно помещал звезду советского экрана в приют для бездомных. Но Виталий сбегал оттуда к друзьям-собутыльникам и вновь уходил в запой. Раньше пожилой актер получал предпенсионное пособие по старости. Это около тысячи долларов. Все эти деньги он тратил на выпивку. В настоящее время Юшков находится в государственном доме престарелых и продолжает пить.