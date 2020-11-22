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«Казус Илона Маска»: почему нас обманывают экспресс-тесты на коронавирус

И когда без этих методов диагностики ковида все же не обойтись — разбираемся с экспертами
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Почему эти тесты так часто обманывают, выдают ошибочные результаты при тестировании на ковид?

Почему эти тесты так часто обманывают, выдают ошибочные результаты при тестировании на ковид?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть 1.

- Творится что-то очень сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на ковид. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра, - в недоумении написал американский изобретатель, миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсетях.

Знаменитый предприниматель сдал экспресс-тест под названием BD Veritor™ Plus System for rapid COVID-19 testing (система BD Veritor ™ Plus для экспресс-тестирования COVID-19, англ.). Какие виды экспресс-тестов существуют сегодня и как они работают, «КП» рассказал руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, опытный эксперт по лабораторной диагностике Андрей Исаев.

А вот почему эти тесты так часто обманывают, выдают ошибочные результаты при тестировании на ковид? Продолжаем разбираться в теме, волнующей многих.

ЧАЩЕ «НЕ ЗАМЕЧАЮТ» ВИРУС, ЧЕМ ЛОВЯТ ТО, ЧЕГО НЕТ

Основной минус обоих видов экспресс-тестов – и на антитела, и на антигены – низкая чувствительность, отмечает эксперт. Впрочем, это проблема не только тестирования на ковид. Автору этого текста в свое время экспресс-тестом определили хронический гепатит В, весьма опасное заболевание с высоким риском развития цирроза и рака печени. Стресс был еще тот. А потом классический лабораторный анализ показал: ничего подобного, диагноз ложноположительный. Впоследствии это подтвердили еще несколько обычных тестов - «экспресскам» я с тех пор не доверяю.

- По моим данным, у нынешних антиген-тестов на COVID-19, которые доступны в России, достоверность результатов все-таки чуть повыше, чем у экспресс-тестов на антитела, - говорит опытный эксперт по лабораторной диагностике Андрей Исаев.

При этом уже четко вырисовывается закономерность: экспресс-тесты на антигены гораздо чаще дают ложноотрицательные результаты, чем ложноположительные. Иными словами, если у вас нет «короны», то маловероятно, что тест ее вдруг покажет. А если вирус есть, то достаточно велика вероятность, что тест «не заметит» возбудителя болезни.

БУДЬ В КУРСЕ

Почему же они обманывают

В целом специалисты называют такие причины ошибочных результатов экспресс-тестов:

1. Меньшая чувствительность, чем у классических лабораторных исследований — в силу особенности технологий экспресс-тестирования.

2. Нарушение техники забора мазков - для антиген-теста.

3. Неудачные сроки взятия биоматериала (мазков, крови).

О сроках важно знать:

- экспресс-тесты на антигены, а также ПЦР-тесты на коронавирус наиболее точны в первые 5-7 дней болезни. На более поздних стадиях концентрация вируса в рото- и носоглотке уменьшается (он преобладает уже в легких и других внутренних органах), поэтому в биоматериале мазков «поймать» инфекцию становится сложнее. Количество ложноотрицательных результатов может достигать 30-40%;

- экспресс-тесты на антитела типа М (IgM), сигналящие об острой фазе ковида, наименее точны (таковы особенности технологии на сегодня). В среднем IgM образуются, начиная с 5-7-го дня после появления симптомов, но, возможно, и позднее (по новым данным — вплоть 20-го дня!). То есть, скажем, с 1-го по 7-й день болезни человек, вовсю выделяя вирус в окружающую среду, получит отрицательный результат экспресс-теста на антитела типа М;

- антитела типа G (IgG) появляются в среднем на 7-14 сутки после возникновения симптомов ковида. Экспресс-тесты на этот вид антител говорят о том, что человек переболел CОVID-19 и заработал иммунитет к инфекции. Но! У таких тестов выше вероятность ложноположительных результатов. Потому что после обычных простуд, которые могут быть вызваны сезонными коронавирусами, появляются антитела, частично схожие с иммунной реакцией на перенесенный ковид. В результате тест «ловит» не специфические антитела к новому коронавирусу, а отголоски былых простуд.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Зачем нужна и почему так популярна «полуправдивая» диагностика?

Если экспресс-тесты так часто ошибаются — почему они настолько востребованы?

- Во-первых, есть ситуации, когда технически просто невозможно быстро транспортировать кровь для классического теста, который проводится только в лаборатории, - поясняет Андрей Исаев. - Скажем, при работе вахтовых предприятий, в отдаленных населенных пунктах. Как там проверить, есть ли у работников коронавирус? Лучше экспресс-метод, чем никакого. Еще один пример: к человеку приезжает Скорая, нужно быстро определить, куда везти — в ковидный стационар или обычный. Понятно, что точность экспресс-теста низкая, но когда нужно быстро принять решение, это лучше, чем ничего.

В нынешних условиях, когда заболеваемость COVID-19у нас в стране очень высокая и продолжает расти, лаборатории перегружены и физически не успевают справляться с наплывом ПЦР-тестов. В результате Роспотребнадзор пошел на то, чтобы признать экспресс-тесты на антигены достаточными для окончательной диагностики ковида. Да, это может значить, что мы будем пропускать больше случаев инфекции (тесты не «увидят» их). Но это вынужденная мера в нынешних чрезвычайных условиях пандемии, говорят эпидемиологи.

Впрочем, кроме объективной необходимости, есть и недобросовестные уловки частных клиник и коммерческих лабораторий.

- О положительных результатах ПЦР-тестов мы обязаны сообщать в Роспотребнадзор, чтобы человек попал под контроль, наблюдение, на самоизоляцию, - поясняет Андрей Исаев. - Несознательные граждане и ковид-диссиденты возмущаются: чего это мы должны себя ограничивать? Для таких клиентов некоторые ушлые дельцы от медицины придумали специальную маркетинговую уловку. «Если вы сдадите у нас экспресс-тест на антитела, то получите быстрый и безопасный результат — даже при положительном тесте никакой Роспотребнадзор о вас не узнает!», - радуют они. А то, что это откровенная провокация, безответственное поведение, фактически стимулирование плевать на санитарные правила и разносить инфекцию — нет, не слышали.

БУДЬ В КУРСЕ

За какой минимальный срок можно сделать действительно качественный анализ на COVID-19

Некоторые ученые говорят, что технология ПЦР-анализа мазка на ковид позволяет получить результат через 6-8 часов. На практике люди видят итоги своего теста в лучшем случае через день (платно), в среднем через 2-3 дня, при сдаче по ОМС ожидание может доходить до 5-7 дней и больше.

- Через 8 часов результат вы получите только в том случае, если вся ваша лаборатория будет заниматься анализом одного единственного человека, – говорит опытный эксперт по лабораторной диагностике Андрей Исаев. - Когда идет поток тестирований, нам нужно выполнить ряд действий, связанных с приемом, обработкой большого количества биоматериала и т. д. Поэтому на практике самый-самый оперативный вариант — получение результата через 12 часов. При этом многие лаборатории еще обязаны в случае положительного результата передать его на перепроверку в аккредитованные лабораторные центры Роспотребнадзора. Мы не жалуемся, они работают оперативно. Но все равно уложиться быстрее, чем в сутки, в реальной жизни невозможно.

КСТАТИ

Недавно Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому срок выполнения ПЦР-мазка на ковид не должен превышать 48 часов. Но в документе есть нюанс: срок отсчитывается с момента поступления биоматериала в лабораторию. Если в той же районной поликлинике попросту не успевают собрать и привезти биоматериал пациентов, то срок может затягиваться неопределенно…

Фото: Рушан КАЮМОВ

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