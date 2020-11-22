Паника в США: население скупает туалетную бумагу и бытовую химию

В Америке снова начался ажиотаж на предметы первой необходимости Фото: REUTERS

На волне очередного витка борьбы с коронавирусом в США снова вводят комендантский час, закрывают школы и требуют от населения соблюдения строгого режима самоизоляции. 22 штата ввели ограничения, направленные на сокращение распространения вируса.

Из-за этого американцы, как и в первую, весеннюю волну пандемии, ринулись в супермаркеты, чтобы купить про запас предметы первой необходимости – туалетную бумагу и бытовую химию. В большинстве магазинов и аптек полки с этими товарами уже пустые.

Производители туалетной бумаги заявляют, что их заводы работают 24 часа в сутки, поскольку все испытывают необходимость в их продукте.

Помимо туалетной бумаги высоким спросом пользуются дезинфицирующие салфетки и спреи, мясные консервы, бутилированная питьевая вода, бумажные полотенца, одноразовые перчатки, а также средства для чистки унитазов. На юге США в дефиците - мороженое и молочные продукты длительного хранения.