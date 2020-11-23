Это нужно послушать: Какая вакцина от коронавируса лучше, как помочь ребенку во время дистанционки и могут ли собаки заражаться ковидом

Жила-была одна девочка, которая не знала про подкасты Радио «Комсомольская правда». А знала бы, послушала бы и сказала: «Ух ты! Ничего себе, как интересно». Чтобы вы не были, как та девочка, мы каждую неделю готовим подборку самых крутых подкастов, которые больше всего слушали и скачивали посетители нашего сайта и пользователи мобильного приложения.

1 место. Дети на досуге: чем занять, как развивать, как защитить

Сейчас детей во многих регионах перевели на дистанционку, особенно старшеклассников. И в связи с этим полезла куча проблем. Кто-то не справляется с обучением по интернету и не понимает многих моментов, кто-то сутками сидит за компьютером, потому что в нем не только учеба, но и развлечения. И по каким сайтам ребенок там ходит и какие видео смотрит - неизвестно. Поговорили с экспертами, как ребенку отдыхать с пользой во время учебы на дистанционке и как ему не столкнуться с проблемами в виртуальном мире (слушать)

2 место. Александр Мясников: Мы всё бросаем на то, чтобы спасти ковидного больного, но при этом летит в топку жизнь и здоровье других людей

Главный теледоктор страны в эксклюзивном интервью Тине Канделаки в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, почему считает затрачиваемые на борьбу с коронавирусом усилия адекватными (слушать)

3 место. В чём отличие медицинских масок от гигиенических

О том, что нужно носить маски в общественных местах, уже знают все. Но маска маске рознь! Рассказываем, какие маски существуют в принципе, какие защищают лучше, а какие не очень (слушать)

4 место. Битва за вакцину: чем прививка от компании Pfizer отличается от российской «Спутник V»

Американцы говорят, что их вакцина защищает на 92%. Наши ученые говорят, что российская вакцина защищает на 90%. Значит, импортная вакцина лучше? Оказывается, есть нюансы, о которым мы рассказываем в нашем специальном спецпроекте (слушать)

5 место. Александр Цыпкин: Ковид - первый и очень пока слабый нам сигнал со стороны планеты

Писатель Александр Цыпкин теперь ведет свой дневник в эфире Радио «Комсомольская правда». Каждый день он включает диктофон и рассуждает о главной новости дня, которая лично его перепахала (слушать)

6 место. Татьяна Тотьмянина: Человек уходит из большого спорта фактически инвалидом

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказали о праздновании дня рождения Татьяны, отмене новогодних ледовых шоу, своем отношении к переходу фигуристов от Тутберидзе к Плющенко, пенсии спортсменов, неожиданных плюсах самоизоляции и воспитании детей (слушать)

7 место. Памяти Армена Джигарханяна. Уходит эпоха

Эфир памяти великого артиста. Вспоминаем лучшие роли и песни в его исполнении (слушать)

8 место. Владимир Жириновский: Чтобы победить коронавирус, надо ввести комендантский час с 9 вечера до 6 утра

Владимир Вольфович как всегда решителен, напорист и оригинален. В этот раз в нашем эфире он рассказал, как справиться с ковидом, из-за чего задержали Михаила Меня и почему не надо бездумно копить деньги (слушать)

9 место. Социальная дистанция для собак: эффективная мера профилактики коронавируса или глупый совет?

Ученые выяснили, что собаки могут болеть коронавирусом. Разбираемся с ветеринаром Ильей Середой, можно ли разрешать собакам подходить друг к другу на прогулке или стоит держаться от собратьев подальше (слушать)

10 место. Сорос - главный враг России и спонсор госпереворотов по всему миру

Что известно о биографии Джорджа Сороса - «филантропа», которому в этом году исполнилось 90 лет (слушать)