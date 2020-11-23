Даниил Медведев взял главный титул в карьере Фото: REUTERS

Это был великолепный матч, который держал болельщиков в напряжении три часа. Но до него еще надо было дойти. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев на групповом этапе победил немца Александра Зверева (6:3; 6:4), серба Новака Джоковича (6:3; 6:3) и аргентинца Диего Шварцмана (6:3; 6:3).

В полуфинале Дане досталась вторая ракетка мира, победитель 20 турниров Большого шлема Рафаэль Надаль. Испанец взял первую партию, но потом Медведев перехватил инициативу и довел матч до победы (3:6; 7:6; 6:3).

Доменик Тим на этом турнире проиграл один матч в группе Андрею Рублеву, впрочем, та партия уже не имела значения. А в полуфинале австриец прошел все того же Джоковича (7:5; 6;7; 7:6),

Словом, оба подошли к финалу, победив первую ракетку мира Новак Джоковича, который выигрывал этот чемпионат четыре раза - больше всех. Так что шансы соперников были равны.

Игра так и пошла на качелях. В первом сете Тим играл очень низко резанными ударами, лишив тем самым Медведева преимущества в росте. Австриец сделал брейк и довел партию до победы.

Во втором сете Медведев успокоился и стал играть более расчетливо. Тим очень старался и, когда не смог вновь сделать брейк, стал кричать на себя. Но это ему не помогло. Дело дошло до тай-брейка, где был сильнее россиянин.

В решающей третьей партии все было на тоненького. Ребята тащили сумасшедшие мячи, пока Данила не взял подачу соперника, первый раз в этом матче - 3:2. Оставалось держать свою, что Даниле и удалось, при том, что Тиму пришлось рисковать и он стал ошибаться.

И вот долгожданная победа, которую мы жали 11 лет! Последний и единственный раз из российских теннисистов здесь в 2009 году побеждал Николай Давыденко. И вот новый успех!

Победа, как говориться, без вопросов. Ведь на этом турнире Медведев не проиграл ни одного матча и победил первую, вторую и третью ракетки мира! Фантастика!!!

. Фото: REUTERS

Доменик Тим на награждении сказал, что он очень разочарован сегодняшним матчем, но доволен тем, как играл на этом турнире. А потом поздравил своего соперника с блестящим финишем сезона.

Медведев поднял огромный кубок в маске, а потом сказал:

- Матч появился потрясающим, и я очень рад что удалось победить такого великолепного игрока как Тим. А для тебя этот сезон все равно великолепный, ведь ты выиграл первый в своей карьере «Мейджор» (US Open). Надеюсь, мы еще проведем множество красивых матчей, - сказал чемпион и посетовал на то, что из-за пандемии в Лондон не смогла прилететь его жена.

А потом Медведев поблагодарил организаторов за проведение турнира в таких сложных условиях и сказал спасибо Николаю Дывыденко, который вдохновил его на эту победу.

После матча московская студия, в которой был Николай Давыденко, связалась с Медведевым.

- Это очень круто, что матч комментировал Николай Давыденко, я об этом не знал, - обратился Даниил к Николаю, - Мне было 13 лет когда ты порвал всех великих.

- Что ты думал на последней подаче? – спросил Давыденко.

- В голове было очень мыслей, как праздновать этот гейм, если выиграю, как играть дальше, если проиграю. Слишком много мыслей… Но знал одно, что надо было сильно подавать.

- Куда теперь, на Мальдивы?

- Да нет, скорее всего отдохнем дома с женой, ведь рейсов сейчас очень мало. Что касается нового сезона, то с ним еще нет ясности. Australian Оpen откладывается на неопределенное время, но мы все равно должны всегда быть готовы к новым испытаниям, - сказал Медведев, который пообещал Давыденко выиграть в будущем году свой первый турнир Большого шлема.

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