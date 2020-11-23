"Мы будем очень скучать": Принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о смерти любимой собаки Лупо

Принц Уильям и Кейт Миддлтон c сыном Джорджем и псом Лупо, 2013 г. Фото: EAST NEWS

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поделились со своими подписчиками в Instagram печальным событием – скончалась их любимая собака Лупо, которая многие годы была близким другом семьи.

«К большому сожалению, в минувшие выходные скончался наш дорогой Лупо, который был сердцем нашей семьи последние девять лет. Мы будем очень по нему скучать», – написали принц и его жена.

Подписчики соцсети посочувствовали утрате, отметив, что потеря любимого животного - это всегда сильный удар. За короткое время пост в Instagram набрал почти 30 тысяч комментариев, авторы которых выражают сожаление и советуют царственной чете крепиться.

«Сожалею о вашей утрате. Так тяжело, когда наши меньшие друзья уходят навсегда».

«Соболезную вашей потере. Наши домашние животные ¬– члены нашей семьи и их потеря разрывает нам душу».

«Так жаль. Потерять любимую семейную собаку это очень тяжело для каждого. Вспоминайте ту прекрасную жизнь, которую вы подарили ему, и радость, которую он принес вам».

«Очень сочувствуем. Наши домашние животные сделали период этой пандемии более терпимым и не только стали нашим удовольствием, но и настоящими друзьями, которых крайне тяжело терять».