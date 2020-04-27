Борис Джонсон вернулся к работе и извинился за долгое отсутствие

27 Апр 2020 2020-04-27T13:48:28+03:00

Борис Джонсон вернулся на работу после выздоровления от Covid-19 Фото: REUTERS

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся к своей работе, извинившись перед всеми британцами за своё долгое отсутствие.

- Я приношу свои извинения за то, что отсутствовал на рабочем месте гораздо дольше, чем того бы хотел, - заявил Джонсон и добавил, что пандемия коронавируса стала одной из серьёзнейших трудностей для Великобритании со времён Второй мировой войны.

Премьер также заявил, что страна проходит пик роста заболеваемости, не говоря о смягчении каких-либо мер.

12 апреля Борис Джонсон был выписан из больницы, но не начинал работу по наставлениям врачей, поскольку его лечение всё ещё продолжалось.

ИСТОЧНИК KP.RU