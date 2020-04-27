Борис Джонсон вернулся к работе и извинился за долгое отсутствие
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся к своей работе, извинившись перед всеми британцами за своё долгое отсутствие.
- Я приношу свои извинения за то, что отсутствовал на рабочем месте гораздо дольше, чем того бы хотел, - заявил Джонсон и добавил, что пандемия коронавируса стала одной из серьёзнейших трудностей для Великобритании со времён Второй мировой войны.
Премьер также заявил, что страна проходит пик роста заболеваемости, не говоря о смягчении каких-либо мер.
12 апреля Борис Джонсон был выписан из больницы, но не начинал работу по наставлениям врачей, поскольку его лечение всё ещё продолжалось.
ИСТОЧНИК KP.RU