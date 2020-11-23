«Пришла пора уже взрослеть и становиться либералом» - лирика этой осени

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода дрянь. ТВ похабно. На кухне, в комнате бардак.

С утра почувствовал внезапно, что эти годы жил не так. Хорош отсвечивать оскалом. Пришла пора уже взрослеть и становиться либералом. И быть продвинутее впредь.

На табурете кособоком возьмусь за лампу в 20 ватт, вдруг упаду, сражённый током, и крикну:

- Путин виноват!

Потру ушибленную попу, зажмурюсь и достану лёд. Скажу, пора валить в Европу - там током никого не бьёт.

Потом начну в своём фейсбуке клеймить свой город и страну. Мол, те - мерзавцы и гадюки. А этих просто прокляну. Найду какого-нибудь юза, скажу, что он вселенский враг и порождение Союза. К тому же фашик. Как-то так.

Во время майского Парада бабулю матерком пройму.

Ну как за что? За то, что рада милитаризму своему.

Короче, стану жить путёво.

Ругать повсюду, на бегу, пропагандиста Соловьёва, программу «Время» и Шойгу. Скажу, что нам нужна свобода. Что в США уже давно, как подобает, власть народа, хотя и выборы - г...

А в феврале, расправив плечи (теперь уж в следующем году), в родную школу на день встречи с ухмылкой лёгкою приду.

"Ну что, знакомая компашка?. Я новый путь себе избрал..."

Теперь, скажу, я вам не Пашка, а Павел Клоков - либерал. А вы, дурак на патриоте, копайтесь дальше словно вши в своём пропутинском болоте с утра до ночи за гроши.

Меня, скорей, побьют в итоге.

А я сниму на телефон и размещу всё это в блоге, отправлю ссылку в «Бесогон». Пускай посмотрят на «иуду» и свой народ со стороны.

...Ну а пока я мыть посуду. И, как обычно, ждать весны.

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