Скульптор Григорий Потоцкий и его памятник Сергею Есенину. Фото: АГН МОСКВА

Ой как страшно, ой как жутко.

То ли лебедь, то ли утка.

То ли родственник кентавра.

То ли ноги динозавра.

То ли предок коростели.

То ли скумбрия в постели.

То ли первый могиканин.

То ли лайка, то ли Панин.

То ли новый терминатор.

То ли просто аниматор.

Может быть, его за ноготь

Аккуратненько потрогать?

Он тихонько щелкнет краном

И окажется фонтаном.

Не лошадка. Не русалка.

А быть может, зажигалка?

Братцы, есть ли папироса?

Щас огонь пойдет из носа.

Может, это ипотека

Так сжирает человека?

Может, розыгрыш такой?

А то я ни в зуб ногой.

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