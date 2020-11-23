Мачете убивает: Подведены итоги кинофестиваля в Мангейме

Кадр из фильма «Мой мексиканский брецель»

Фестиваль в немецком Мангейме проходит с 1952 года, за это время он стал уникальной платформой оживления европейского и мирового кино: здесь показывались и премировались ранние фильмы таких классиков, как Франсуа Трюффо, Райнер Вернер Фасбиндер, Джим Джармуш и Вим Вендерс, таких знаменитых современных авторов, как Томас Винтерберг и Хонг Сансу. Фестиваль, выступающий за смелость художественного высказывания, в этом году, как и многие, проходит частично онлайн, что упростило знакомство с его конкурсной программой, куда была включена очень близкая текущей реальности лента российского режиссера Игоря Полевичко «Сделать как надо» о девушке из провинциального городка, которой грозит уголовное наказание за связанные с наркотиками делишки.

Главный приз, однако, достался произведению, эстетически очень далекому от любого «жизнеподобия». «Мой мексиканский брецель» (My Mexican Bretzel) испанки Нурии Хименес - великолепно исполненное экспериментальное мокьюментари, ставящее под сомнение любой реализм в эпоху fake news. На экране любительские кадры, снятые неким потерявшим слух на Второй мировой войне швейцарским летчиком, позже прославившимся как создатель знаменитого антидепрессанта. Диалоги в фильме отсутствуют. Субтитрами на экране бегут строчки из дневников жены летчика с частыми цитатами из какого-то знаменитого индийского гуру. Финальные титры обескураживают: то, что казалось аутентичным «найденным материалом» полностью симулировано, все fake - даже знаменитый антидепрессант, оказавшийся плацебо, даже цитаты многомудрого гуру, украденные им у других.

Кадр из фильма «Одинокий велосипед»

Приз за лучший сценарий имени Райнера Вернера Фасбиндера достался китайской картине «Одинокий велосипед» (Single Cycle) Ци Жанга - визуально изысканному полотну о девушке, оказавшейся перед необходимостью адаптировать свою жизнь к появлению в ней постороннего мужчины, сожителя матери, к которому она сама может быть не безразлична.

Кадр из фильма «Иди ближе»

Специальных упоминаний удостоились два очень непохожих друг на друга фильма. Один, немецкий «Иди ближе» (Come Closer) Саскии и Рольфа Валкер, - маскирующееся под документальный фильм повествование о сожительствующих друг с другом в разных комбинациях немолодых МЖМ, праздник увядшей плоти, полный ненатужной витальности и какого-то детского восторга от странностей этой жизни.

Другой, срывающее призы по всему миру грузинское «Начало» (Beginning) Деи Кулумбегашвили - наоборот, очень мрачный и гнетущий фильм о жене проповедника секты Иеговы, которой приходится расплачиваться за его и свою веру. Сначала под видом следователя к ней является таинственный незнакомец - он унижает ее, выпытывая подробности интимной жизни с проповедником, после чего насилует и чуть не убивает ее. Это кладет «начало» распаду, который героиня никак не может предотвратить, проецируя проникшее в нее зло на самых близких.

Кадр из фильма «Обещание»

Не менее мрачный итальянский фильм «Обещание» (Una promessa) Джанлуки и Массимилиано ДеСерио удостоился награды экуменического жюри. Фильм рассказывает об ужасной жизни сборщиков урожая на юге Италии, вынужденных работать за копейки под гнетом жестоких феодалов, не многим отличающихся от тех, что бесчинствовали в Средние века. Шахтер, оставшийся без работы из-за прогрессирующей слепоты, теряет жену, работавшую сдельно на плантациях у латифундийцев. И вместе с маленьким сыном вынужден сам отправиться по ее следам. Под жарким южным солнцем он выяснит, что жизнь таких, как он ни стоит ни евроцента и, доведенный до отчаяния, возьмется за мачете.