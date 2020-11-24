Российские учителя обсудили перспективы «Точек Роста»

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Российские педагоги подвели итоги второго года существования федерального проекта «Точки роста». Точки роста – это центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые открылись в селах и маленьких городах. Эти школы получают специальные возможности и оборудование, чтобы стать базой для развития всей местной системы образования. И на II Всероссийском форуме центров «Точки роста» педагоги обсудили новые возможности и вызовы работы на дистанте.

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» сельские школы пройдут через масштабное обновление и оснащение новым оборудованием. Школы смогут самостоятельно определить, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь.

Только в этом году в России было открыто почти 3 тысячи «Точек роста», и сейчас они есть почти в каждом регионе. А к 2023 году планируется оснастить более 20 тысяч школ! В общем, преобразование предстоит достаточно масштабное.

ШКОЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Так чем же отличаются «Точки роста» от обычных школ? Во-первых, своим профилем – упор в таких школах сделан на информатику, ОБЖ, технологию. Преподаются все предметы по современным программам, а для профильных занятий выделено специальное оборудование – лаборатории, умные доски и проекторы, компьютеры и 3D-принтеры.

- Например, в рамках уроков технологии дети изучают промышленный дизайн, учатся работать с профессиональными программами, например, с Автокадом, - рассказывает Юлия Скабицкая, проректор по развитию Калининградского областного Института развития образования. – Для этого школам, ставшим «точками роста», был увеличен бюджет, чтобы они смогли приобрести не только оборудование, но и регулярно пополнять расходные материалы – то есть, не только поставить 3D-принтер, но и покупать пластик к нему.

Во-вторых, в школах из числа «Точек роста» акцент делается на индивидуальную образовательную траекторию для учеников. То есть, для каждого школьника учитель специально адаптирует содержание занятий, выбирает подходящие методы и формы обучения. И конечно, всё это требует от педагогов специальных навыков и умений.

УЧИТЕЛЯ – ПУЛ ЭКСПЕРТОВ

Чтобы педагоги умели работать с индивидуальными траекториями и ориентироваться в современном оборудовании, в «Точках роста» уделяется особое внимание их обучению и подготовке. В конце концов, техника – это только половина дела, ведь без педагогов все эти девайсы будут стоять без дела.

- Само по себе оборудование не влияет на уровень знаний и навыков учащихся, если к нему не прилагается соответствующая подготовка учителей, - уверена Надежда Родина, замдиректора по развитию дополнительного профобразования Академии реализации госполитики и профессионального развития работников образования. - Важно научить обращаться с компьютером, с умной доской. Но без понимания, зачем это нужно, какие задачи использование этого оборудования решает, это не сработает. Необходимо глубокое понимание целей и задач на всех уровнях.

Для этого педагоги регулярно проходят повышение квалификации – например, по развитию функциональной грамотности учителей. А в дальнейшем эти педагоги смогут поделиться своим опытом с коллегами из других школ.

- Мы готовим тьюторов по разным предметам, не только по профильным для точек роста – это еще и русский язык, математика, физика, химия, биология, - продолжает Надежда Родина. – В результате наши педагоги становятся учителями-практиками, их ученики демонстрируют высокие результаты. И дальше эти учителя могут проявить себя в области методического сопровождения – они становятся членами экспертных комиссий и будут сопровождать своих коллег в рамках курсов повышения квалификации и за их пределами.

Выше в таких школах и фонд оплаты труда – это сделано специально для того, чтобы привлечь в «Точки роста» новых хороших педагогов и удержать квалифицированных учителей.

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ СОСЕДЕЙ

Предполагается, что «Точки роста» станут базой для развития соседних школ. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии, когда спрос на новые практики и подходы к образованию растет, а съездить куда-то на переподготовку пока не получается.

- На базе каждой школы из пула «Точек роста» создается своя методическая площадка, - объясняет Елена Примакова, проректор по проектной деятельности Тамбовского Института повышения квалификации работников образования. - Школы создают свой календарь методических событий, и любой учитель из любой школы может подключиться к нему и посмотреть те вебинары, которые ему интересны. Это позволяет педагогам делиться своим опытом, показывать свои практики и заимствовать что-то у других, идет организационное сопровождение.

На таких вебинарах обсуждаются не только новые методики преподавания, но и другие актуальные проблемы - например, как повысить интерес школьников к предмету и мотивировать детей на занятия, как развернуть проектную деятельность и работу в группах.

- Главная задача наших центров – это сокращение разрыва между городскими и сельскими школами - в оснащении оборудованием, в его использовании, - подытоживает Елена Примакова. – И в результате каждый российский школьник сможет получить доступ к качественному образованию, вне зависимости от места своего жительства.