Путин принял верительные грамоты послов «в коронавирусном формате». Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя церемонию вручения послами Владимиру Путину верительных грамот, сказал, что она пройдет «с учетом новых эпидемиологических реалий».

Реалии оказались в том, что из-за угрозы коронавируса решили в этот раз отказаться непосредственно от передачи грамот из рук в руки главе государства. В остальном же все было как в «мирное время» - президент у трибуны, шеренга послов в Александровском зале.

- Несмотря на известные и необходимые ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, мы посчитали всё-таки важным провести это мероприятие как обычно в Кремле, - объяснил Владимир Путин, зачем было сделано исключение из правил. - И я лично хотел вас поздравить с началом официально вашей дипломатической миссии в России.

Несмотря на пандемию сами послы антикоронавирусными мерами не слишком озаботились. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Несмотря на пандемию сами послы антикоронавирусными мерами не слишком озаботились. Из двадцати человек маска была только у дипломата из Бельгии Марка Михильсена, да и тот повесил ее на шею. В московском метро ему бы точно сделали замечание.

- Нынешний год для всех нас оказался весьма трудным и непредсказуемым, - то ли констатировал, то ли утешал собравшихся Путин. - Мир столкнулся с эпидемией коронавируса, это потребовало принятия экстраординарных мер и в России, и во всех ваших государствах.

Пользуясь случаем, президент напомнил всем про российскую вакцину и возможность наладить ее массовое производство.

- Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами, - заявил Путин. - С рядом зарубежных партнёров уже прорабатываются вопросы организации производства этих вакцин на местах.

Путин по традиции в своей речи охарактеризовал отношения России с каждой из стран присутствовавших дипломатов, но адресата самого злободневного комментария - посла США в Кремле не было. Поэтому объяснять журналистам ситуацию с Договором об открытом небе пришлось после окончания церемонии уже главе МИД Сергею Лаврову. Американцы накануне вышли из договора, а оставшиеся в нем их союзники по НАТО наверняка будут передавать Вашингтону полученную информацию. Нужно ли России оставаться в этом соглашении?

Реалии оказались в том, что из-за угрозы коронавируса решили в этот раз отказаться непосредственно от передачи грамот из рук в руки главе государства. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Мы готовы продолжать сотрудничать в рамках этого документа при том, что все остающиеся участники будут свято выполнять его требования, - сказал Лавров. - А именно информация, которую получают страны во время территории друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре. И второе, когда территория предъявляется для инспекции, не может быть никаких изъятий. С учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы хотели бы еще раз юридически закрепить обязательство остающихся в договоре стран выполнять его положения.