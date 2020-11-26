Баста, -16 кило. Фото: Instagram.com

Перед Новым годом многие садятся на диету. И пусть из-за пандемии корпоративов не будет, хорошо выглядеть за праздничным столом стремятся все: встреча Нового года с обновленной фигурой - хорошая примета. И время, чтобы похудеть, у нас еще есть. А помогут в этом проверенные рецепты от звезд, которые умеют без вреда для здоровья избавляться от лишних кило.

Баста, 40 лет

Музыкант и бизнесмен Василий Вакуленко ежедневно занимается спортом - тренер приезжает к нему и домой, и в студию, и на съемки «Голоса», где он трудится наставником.

Баста с гордостью подписал фото из спортзала: «Было 122 кг. Сейчас 106 кг. Это только начало». Учитывая рост Василия (181 см), результат впечатляющий. Эффект налицо: ушли отеки, тело подтянулось, проступили рельефные мышцы. Баста ограничивает себя правильно - у диетологов вопросов к нему нет. Музыкант отказался от фастфуда, в его жизни нет алкоголя даже в минимальном количестве. При этом Василий может позволить себе что-то вкусненькое, например, он обожает оливье, но сделанный по рецепту его бабушки: вместо картошки в этом салате - сыр.

Лолита, -17 кило. Фото: Instagram.com

Лолита, 56 лет

Лолита сейчас ведет телешоу «Суперстар! Возвращение». Возвращение на ТВ у Лолиты случилось красивым - с начала пандемии она похудела на 17 кг.

Последние пару месяцев Лолита не ест мяса, что способствовало похудению без других ограничений в питании. Но главным секретом преображения звезды стали рекомендации после обследования у эндокринолога. Когда человек приводит в норму витамины и гормоны, вес нормализуется. Лолита всем рекомендует начать движение к обновленной фигуре с визита к эндокринологу: «Худейте и будьте здоровы. Подтверждаю, что никаких волшебных таблеток и операций я не делала».

Наталья Бочкарева, -7 кило. Фото: Instagram.com

Наталья Бочкарева, 40 лет

Актриса с осени много тренируется - спортивные нагрузки у Бочкаревой ежедневные. Кроме того, Наталья всерьез занялась своим рационом - берет на работу готовое питание, заказывает его у проверенных фирм. Наталья рассказывает о главных ошибках худеющих, которые она исправила: «Во-первых, критически важно соблюдать расписание приема пищи, без пропусков. Так ваш организм приобретает правильные пищевые привычки, и на сладенькое будет тянуть меньше, что очень важно для меня. Во-вторых, всю готовую еду удобно брать на съемки и репетиции - хранишь в термосумке, и продукты свежие до конца дня».

Приготовить еду с собой на работу можно вечером - таким образом вы заранее застрахуете себя от рисков покупки фастфуда. Позавтракав дома, дважды перекусите на работе и вечером, вернувшись домой, поужинаете.

Саша Круглова, -5 кило. Фото: Instagram.com

Саша Круглова, 25 лет

Певица, блеснувшая в седьмом сезоне «Голоса», делится с нами рецептами: «Во-первых, забываем обо всем, что содержит вредные жиры, - бургеры, картошка фри и прочая гадость должны быть исключены из рациона. Во-вторых, нужно пить много воды. И третье - если хотите быстро похудеть, но никогда не занимались фитнесом, не нужно загружать себя чрезмерными физическими нагрузками, они будут задерживать воду и наращивать мышцы». Артистка рекомендует отличный суп для тех, кто сел на диету: «Называется он авголемоно. Это греческий суп с простым набором ингредиентов - в порции всего 192 ккал. Варят на курином бульоне с длиннозерным рисом, яйцом, лимонным соком. В конце добавляют листья петрушки».

Саша во время диеты готовит пищу на пару или варит. А чтобы держать тело в тонусе, певица занимается растяжкой и йогой - после упражнения с дыханием под названием пранаяма есть ей совсем не хочется.

КОМПЕТЕНТНО

«Ложитесь спать пораньше»

- Для здорового похудения необходимо ложиться спать до 23 часов вечера, - говорит гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Потянова. - Именно с 23 часов до часа ночи наблюдается пиковый выброс гормонов мелатонина и соматостатина, которые играют колоссальную роль в процессах обмена веществ и жиросжигании. При нарушении режима сна мелатонина вырабатывается мало, что приводит к отложению жира преимущественно в области живота, хронизации стресса, истощению надпочечников, преждевременному старению и еще большей прибавке веса. Последний прием пищи вечером оптимален за 3 часа до сна, но не позже 20 часов. Ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, и, чтобы избежать брожения пищи и ее превращения в жиры, необходимо максимально его разгрузить вечером.