Черчесову продолжают мстить за то, что он не облажался на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришел на «Матч-ТВ» четко понимая, что его ожидает. Разгром от Сербии 0:5, шесть матчей без побед, упущенный выигрыш группы в Лиге Наций, а самое главное – проигранное место во второй корзине жеребьевки отбора ЧМ-2022. За все это надо было отвечать. И Черчесов ответил. Временами жестко. Иногда даже грубо. Но предельно честно.

Черчесов очень правильно раскритиковал братьев Миранчук, и прежде всего Алексея. Сейчас у полузащитника «Аталанты» был реальнейший шанс заявить о себе, как о лидере сборной России. В Италии он играет мало, а до этого у него была большая пауза на восстановления, значит не устал, значит сил – больше, чем достаточно. Но разве смог Алексей вытащить сборную России даже в матче против такого слабого соперника, как Молдавия? Разве он повел за собой в игре с Турцией? Разве не он развалился во встрече с Сербией?

Но Черчесову не простят эту критику Миранчука. Будут палить по нему из всех калибров.

Черчесов в дцатый раз объяснил, почему не вызывал в свою команду игроков молодежной сборной – она сама пробивалась на свой Чемпионат Европы. И брать у нее основных игроков, чтобы посадить в глубокий запас у себя, было бы странно и подло. Но Черчесова в дцатый раз не услышали.

На вопрос, следовало ли уйти в отставку, Черчесов ответил: «Если бы следовало – я бы это сделал». А теперь на миг представьте, что случилось бы со сборной, если бы она действительно сейчас осталась без главного тренера. Кого вы бы назначили? Кто тот гений, что выстроит новую команду к Евро-2020? И чтобы это было не хуже, как у Хиддинка в 2008-м или у Черчесова в 2018-м?

А главное, что бы сказали про Черчесова, если бы он написал заявление об уходе? Что сбежал в самый ответственный момент. И снова бы атаковали, только уже по другому поводу. И так будет всегда, чтобы Черчесов ни говорил, и что бы он не делал. Потому что вопрос не в том, что он делает и говорит.

Вопрос в том, что Черчесову не могут простить то, что он не облажался на ЧМ-2018.

Кто сейчас громче всех критикует Черчесова? Те, кто призывал отправить его в отставку перед ЧМ-2018. Те, кто плохо следил за сборной, не понимал, что делает тренерский штаб с национальной командой, а потом со своими ожиданиями провала оказался полным идиотом.

Тогда пришлось чуть ли не извиняться перед Черчесовым. А такого не прощают.

Главный тренер сборной России иногда им помогает. Потому что Станислав Саламович не всегда бывает приятным и обходительным в общении. Да, иногда он раздраженно атакует встречным вопросом, и со стороны это смотрится очень грубо. За это Черчесова бьют ответным словом. Но почему не пройти мимо мелких обид, если есть реальное желание понять, что происходит со сборной России?

А может, и не надо этого делать. Может быть хейт только помогает Черчесову и сборной России: когда против тебя почти все, даже свои, проще творить что-то особенное, понимая, что отступать уже некуда. Так было перед ЧМ-2018. Так будет перед Евро-2020. И Черчесову с этим, видимо, надо смириться. Ему и дальше не будут прощать побед, и лишь больнее пинать в дни поражений.