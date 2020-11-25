«Разделась перед свадьбой»: Калашникова подарила жениху календарь со своими эротичными снимками

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова собралась замуж за бизнесмена. Имя любимого мужчины певица обещает назвать в самое ближайшее время на одном из центральных каналов. Об этом проговорились подруги Анны, посетившие с ней свадебный салон в центре Москвы. А накануне торжества, которое запланировано на следующий год, артистка подарила своему возлюбленному календарь со своими эротичными фото в купальниках. Фотосессию артистка провела в Дубае во время недавнего отдыха. Насколько певица угадала с моделями бикини оценила звездный дизайнер Аника Керимова.

Фото: Архив Анны Калашниковой

- Анна находится в роскошной форме, поэтому смело может позволить себе выходить на пляж в таком образе, - говорит Керимова. - Купальник – роскошный и очень подходит певице. Образ очень стильный и модный. Кстати, нежные оттенки снова в тренде, накидка с бахромой шикарно дополняет образ. Анна похожа на русалку, которая выбралась на берег понежиться на солнышке и оказаться в центре внимания отдыхающих.

Фото: Архив Анны Калашниковой

- Здесь хочется отметить шикарное сочетание цветов, - говорит Аника. – Образ у Анны подобран прекрасно. К тому же, сдельные купальники снова входят в моду.

Фото: Архив Анны Калашниковой

- Купальники с пайетками полюбились дамам всего мира уже давно, - уверяет Керимова. - В таком наряде невозможно не произвести эффектное впечатление на окружающих. И в тоже время можно чувствовать себя легко и комфортно. Неотъемлемыми атрибутами стильного образа для каждой женщины являются купальники с пайетками различных видов и стилей. Накидка с игристым принтам дополняет его. Калашникова об этом знает, поэтому подобрала весьма интересную накидку.

Фото: Архив Анны Калашниковой

- В таком образе ходить на пляж нельзя: Анна совершила промах, - считает Аника. - Платформа в сочетании с такой нежной органзой – явный антитренд. На пляже в такой обуви будет явно неудобно. Лучше снять и идти босой.

Фото: Архив Анны Калашниковой

- Этот образ Анны мне нравится, - продолжает Аника. - Пляжная накидка на купальник является важным предметом гардероба во время отпуска возле моря. Помимо основной функции защиты от солнца, она создает легкий и сексуальный образ для похода на пляж, в прибрежное кафе или на морскую вечеринку. Закрытый купальник и накидка в тон купальника - идеальный вариант.