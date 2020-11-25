ФСБ ликвидировала опасную ячейку террористов, которые готовили взрывы в Москве

Задержание подозреваемых в терроризме.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Оперативники Федеральной службой безопасности России пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
- Участники террористической группы намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе. Целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в ряды "Исламского государства" новых членов и финансирование терроризма, - сообщает ФСБ России.
Задержанные намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Уже после задержаний в рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической направленности на территории Владимирской области был установлен и задержан еще один участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии, который готовил бомбу.
- В съемной квартире радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы, - отметили в ФСБ России.
Изъятое взрывное устройство.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Следователи продолжают изучать деятельность бандитов.
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