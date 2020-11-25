ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности России предотвратил теракты в Московском регионе, обнаружив и обезвредив ячейку террористов «Исламского государства»*. Об этом представители правоохранительного органа сообщили в среду, 25 ноября.

- Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Ее участники намерены были совершить несколько диверсионно-террористических актов на территории Московского региона, - говорится в заявлении.

В ходе выполнения операции во Владимирской области оперативники смогли задержать одного из боевиков - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где в настоящее время находятся другие подозреваемые из данной ячейки, пока что неизвестно, пишет ТАСС.

Отмечается, что у боевика нашли и изъявил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также иные запрещенные предметы и документы.

У ФСБ есть информация о том, что преступники из этой группировки занимались вербовкой и собирали деньги на нужды террористов. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

* Запрещенная в РФ террористическая организация