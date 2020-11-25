Осталось несколько дней: Распорядиться пенсионными накоплениями нужно до 30 ноября

Пора позаботиться о будущей пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне, у которых копятся деньги на пенсию, раз в год могут распоряжаться своими деньгами. Последний срок – 30 ноября каждого года. Если не успели в этот раз, то в следующий можно будет подать заявление только через год. Таковы правила, установленные государством. Нужно ли торопиться сейчас? И что будет, если вы решите перевести деньги?

КОМУ ВАЖНА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ

Напомним, более-менее крупные суммы лежат на индивидуальных счетах тех граждан, которые родились в 1967 году или позднее. Им с 2005 по конец 2013 года начислялось по 6% от официальной зарплаты. Деньги поступали либо на счет в государственной управляющей компании Внешэкономбанка (так поступали так называемые «молчуны»), либо на счет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Последних – несколько десятков.

В конце 2013 года систему пенсионных накоплений заморозили. Но порядка пяти триллионов рублей до сих пор крутятся и продолжают приносить небольшой доход будущим пенсионерам. Новые отчисления не происходят. Но имеющиеся средства вложены в акции и облигации государства или крупных компаний и приносят доход, сопоставимый с инфляцией и ставками по депозитам.

Раз в год будущие пенсионеры могут поменять управляющего. Например, перевести деньги из Внешэкономбанка в НПФ или наоборот. А также поменять частного управляющего. Подать заявление об этом нужно не позднее 30 ноября каждого года.

Кто управляет нашили пенсионными накоплениями Фото: Рушан КАЮМОВ

КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

С 1 января 2019 года правила немного поменялись. Теперь это можно сделать только двумя способами:

- лично или через представителя в клиентской службе Пенсионного фонда России;

- в электронном виде на портале госуслуг (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).

Но при этом важно понимать главный нюанс. Если сменить управляющего (или как его еще называют – страховщика) слишком рано, можно лишиться накопленного инвестиционного дохода. Точка отсечения – пятилетний срок нахождения средств на счете. Эту ремарку в законодательстве сделали специально, чтобы фонды могли вкладывать деньги клиентов в более рискованные и при этом более доходные финансовые инструменты.

По закону датой фиксации инвестиционного дохода считается 31 декабря каждого пятого года нахождения средств у выбранного фонда. Если увести деньги в другой фонд до наступления этого срока, фонд оставит накопленный инвестиционный доход себе. Эти нюансы лучше уточнить в собственном НПФ или в клиентской службе ПФР. Если вы все равно хотите перевести деньги в другой фонд, можно заранее написать заявление – и тогда деньги перейдут туда после того, как истечет пятилетний срок. Потерь в этом случае не будет.

А НУЖНО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ

На самом деле переводить средства от одного страховщика к другому нет особого смысла. Дело в том, что доходность у большинства фондов примерно одинаковая – она чуть выше инфляции и примерно равна ставкам по депозитам в коммерческих банках. Плюс невозможно предсказать, сколько заработает тот или иной фонд в будущем. Может оказаться, что вы переведете деньги другому управляющему, а тот окажется менее успешным.

Напомним, пенсионные накопления при выходе на пенсию должны составить прибавку к государственной пенсии. Их будут платить либо каждый месяц (в этом случае общую сумму накоплений будут делить на срок дожития – 258 месяцев) либо единоразово (если ежемесячная выплата по ним будет составлять меньше 5% от общего размера пенсии). По статистике, сейчас 85% выходящих на пенсию граждан получают весь объем накопленных средств сразу. Но этот процент начнет снижаться после того, как на пенсию начнут массово уходить люди, родившиеся в 1967 году.

СПОРНЫЙ ВОПРОС НАСЛЕДСТВА

Напомним, плюс пенсионных накоплений, в отличие от баллов, заключается в том, что их можно передать по наследству. И это в своей рекламе часто используют негосударственные пенсионные фонды. Тем не менее по закону наследники получат эти деньги лишь в одном случае - если родственник не дожил до пенсионного возраста. Если же произошла хоть одна выплата и после этого человек скончался, то оставшаяся сумма сгорает и остается в распоряжении НПФ или государства (если человек «молчун» и держит средства в государственной управляющей компании).

В прошлом году Минфин и ЦБ представили журналистам систему, которая должна была убрать этот спорный момент и прийти на смену нынешней (замороженной) накопительной части. Ее назвали ГПП - гарантированный пенсионный план. Суть реформы - отчисления станут добровольными, а не обязательными. При этом пользоваться этими деньгами станет удобнее. В частности, вопрос с наследством хотели сделать более клиентоориентированным. Ту или иную сумму наследники должны будут получать в любом случае, даже если пенсионер умер в первый год после назначения пенсии или получал пенсию несколько лет.

Тем не менее ГПП пока так и остался идеей. Из-за пандемии эту реформу снова отложили в долгий ящик.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Как узнать, где лежат мои накопления

Это можно сделать в двух местах:

- На портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищете раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».

- На сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходим по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.