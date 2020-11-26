"Локомотив" сыграл в гостях с "Атлетико". Фото: REUTERS

"Локомотив" вечером в среду, 25 ноября, провел поединок 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. В гостях в Мадриде команда Марко Николича играла у "Атлетико". Три недели назад в Москве эти команды сыграли вничью 1:1 - на гол испанцев наши ответили точным ударом Антона Миранчука. В этот раз поединок получился немного другим, и наш "Локомотив" смотрелся очень неплохо на фоне грозного испанского клуба.

Поединок в Мадриде, как и все встречи игрового дня в Европе, начался с церемонии памяти. Перед стартом поединка на "Ванда Метрополитано" прозвучала минута молчания в память об умершем за пару часов до старта встречи легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне.

"Локомотив" с первых же минут поединка взял на себя роль команды, играющей "вторым номером" против испанцев. И до поры до времени казалось, что вот-вот "Атлетико" забьет. Но нет - Гильерме оказался надежен, как и вся команда, игравшая надежно в обороне. И на первый перерыв в поединке клубы ушли при счете 0-0 на табло. Что довольно приличный для "Локомотива" результат. Но нужно было отыграть еще один тайм с "Атлетико"!

И на 66-й минуте поединка для "Локомотива" едва не закончилось все что только можно. Потому что после розыгрыша штрафного Коке смог удачно сыграть на добивании и забить-таки гол в ворота Гильерме. Но уже не в первый раз за "Локомотив" этой осенью вступился видеоповтор - судья абсолютно верно зафиксировал положение "вне игры".

В итоге матч завершился вничью 0:0. Для "Локомотива" это - третья ничья в 4 встречах Лиги Чемпионов этого сезона.

Пятый тур группового этапа для "Локомотива" намечен на 1 декабря. В этот день команда Марко Николича проведет у себя дома в Черкизово поединок против австрийского "Зальцбурга". А в другом поединке группы встретятся "Бавария" и "Атлетико".