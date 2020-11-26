Заедаем стресс: россияне стали потреблять больше фаст-фуда, пытаясь справиться с финансовыми трудностями

Аншлаг в фастфудах во время эпидемии может обернуться ростом числа людей с проблемами пищеварения и ожирения, опасаются эксперты. Фото: Олег УКЛАДОВ

НОЧЬ И QR-КОДЫ УДАРИЛИ ПО БАРАМ

Денег все чаще не хватает, времени нередко тоже. Первое, что приходит в голову, когда нужно перекусить — еда на бегу. Кафе быстрого обслуживания теперь популярны не только у людей со скромным достатком, но и у тех, кто раньше мог себе позволить походы в ресторан несколько раз в неделю.

В столице у ресторанов, клубов и баров из-за запрета работы в ночное время сервисы ВТБ зафиксировали падение выручки на 15%, и числа транзакций на 21% в сравнении с предыдущей неделей. При этом падение выручки началось еще в середине октября из-за введенных QR-кодов для посетителей.

А вот в индустрии быстрого питания наметилась обратная тенденция. За предыдущую неделю число покупателей фаст-фуда выросло на 9% по сравнению с началом ноября.

Такая же история и с доставкой еды. Там тоже лидирует быстрое питание, сообщили «КП» в пресс-службе фудтех-направления Яндекс.

«МЫ КАТИМСЯ ВНИЗ»

Ноябрь пока не стал фатальным для общепита. По данным компании «Эвотор», в Москве количество работающих кафе, баров и пекарен не изменилось. Однако закрылись 7% столовых – очевидно, это связано с расширением удаленного режима работы многих предприятий и перевода обучения на дистанционку.

- Во время кризиса всегда кто-то становится богаче. Поэтому рестораны так называемой «высокой кухни» еще как-то существуют, - объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. – Рестораны быстрого питания тоже чувствуют себя прекрасно: множество людей начинает экономить на еде. Хуже всего небольшим, семейным кафе и барам – такие заведения «умирают» почти в полном составе. Мы это проходили уже в 1998-м, 2008-м и 2014-м годах.

Маркетолог и специалист по потребительскому поведению, управляющий партнер консалтинговой компании «Психея» Алексей Муразанов уверен, что перевес с пользу фастфуда долго не продержится.

- В привычку это не перерастет. Ресторан - это не столько еда и выпивка, столько общение, место для свиданий, деловых встреч. Когда пандемия закончится, люди вернутся. Другое дело, кто из бизнеса выживет, - комментирует Муразанов.

Пока же на руку фастфуда и повсеместная практика работы на дому. Личное время в таком режиме размыто, готовить иногда просто некогда.

- Даже если жена домохозяйка, на ее плечи теперь ложится большая нагрузка – ведь нужно готовить не только завтрак и ужин, но и обед. Поэтому многие семьи постепенно привыкли заказывать днем пиццу или роллы, - говорит Муразанов.

ПЛАЧЕМ, НО ЕДИМ

Аншлаг в фастфудах во время эпидемии может обернуться ростом числа людей с проблемами пищеварения и ожирения, опасаются эксперты.

- Внутреннюю неудовлетворенность происходящим вокруг организм пытается компенсировать повышенным желанием есть сладкое, жирное, соленое, еду с усилителями вкуса, - считает врач-диетолог Елена Соломатина. - Раньше гормоны удовольствия вырабатывались во время занятий спортом, походов по магазинам, развлекательным заведениям. Теперь привычные радости исчезли. Остается прием высокоэнергетической пищи. И организм будет требовать все больше и больше. Фактически, это сродни наркотической зависимости. Человек попадает в замкнутый круг: набирает лишний вес, испытывает недовольство своей внешностью, начинаются проблемы со здоровьем. И – заедает стресс тем же фаст-фудом.

10 самых популярных перекусов у россиян:

1. Бургеры.

2. Картофель фри.

3. Тайский суп том-ям.

4. Куриные наггетсы.

5. Салат цезарь.

6. Чизкейки и круассаны.

7. Лепешки.

8. Роллы и суши.

9. Пицца.

10. Шаурма.

(По данным заказов на Яндекс.Еда в июле-сентябре 2020 года).

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