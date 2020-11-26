Заедаем стресс: россияне стали потреблять больше фаст-фуда, пытаясь справиться с финансовыми трудностями

Аншлаг в фастфудах во время эпидемии может обернуться ростом числа людей с проблемами пищеварения и ожирения, опасаются эксперты.
Фото: Олег УКЛАДОВ
НОЧЬ И QR-КОДЫ УДАРИЛИ ПО БАРАМ
Денег все чаще не хватает, времени нередко тоже. Первое, что приходит в голову, когда нужно перекусить — еда на бегу. Кафе быстрого обслуживания теперь популярны не только у людей со скромным достатком, но и у тех, кто раньше мог себе позволить походы в ресторан несколько раз в неделю.
В столице у ресторанов, клубов и баров из-за запрета работы в ночное время сервисы ВТБ зафиксировали падение выручки на 15%, и числа транзакций на 21% в сравнении с предыдущей неделей. При этом падение выручки началось еще в середине октября из-за введенных QR-кодов для посетителей.
А вот в индустрии быстрого питания наметилась обратная тенденция. За предыдущую неделю число покупателей фаст-фуда выросло на 9% по сравнению с началом ноября.
Такая же история и с доставкой еды. Там тоже лидирует быстрое питание, сообщили «КП» в пресс-службе фудтех-направления Яндекс.
«МЫ КАТИМСЯ ВНИЗ»
Ноябрь пока не стал фатальным для общепита. По данным компании «Эвотор», в Москве количество работающих кафе, баров и пекарен не изменилось. Однако закрылись 7% столовых – очевидно, это связано с расширением удаленного режима работы многих предприятий и перевода обучения на дистанционку.
- Во время кризиса всегда кто-то становится богаче. Поэтому рестораны так называемой «высокой кухни» еще как-то существуют, - объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. – Рестораны быстрого питания тоже чувствуют себя прекрасно: множество людей начинает экономить на еде. Хуже всего небольшим, семейным кафе и барам – такие заведения «умирают» почти в полном составе. Мы это проходили уже в 1998-м, 2008-м и 2014-м годах.
Маркетолог и специалист по потребительскому поведению, управляющий партнер консалтинговой компании «Психея» Алексей Муразанов уверен, что перевес с пользу фастфуда долго не продержится.
- В привычку это не перерастет. Ресторан - это не столько еда и выпивка, столько общение, место для свиданий, деловых встреч. Когда пандемия закончится, люди вернутся. Другое дело, кто из бизнеса выживет, - комментирует Муразанов.
Пока же на руку фастфуда и повсеместная практика работы на дому. Личное время в таком режиме размыто, готовить иногда просто некогда.
- Даже если жена домохозяйка, на ее плечи теперь ложится большая нагрузка – ведь нужно готовить не только завтрак и ужин, но и обед. Поэтому многие семьи постепенно привыкли заказывать днем пиццу или роллы, - говорит Муразанов.
ПЛАЧЕМ, НО ЕДИМ
Аншлаг в фастфудах во время эпидемии может обернуться ростом числа людей с проблемами пищеварения и ожирения, опасаются эксперты.
- Внутреннюю неудовлетворенность происходящим вокруг организм пытается компенсировать повышенным желанием есть сладкое, жирное, соленое, еду с усилителями вкуса, - считает врач-диетолог Елена Соломатина. - Раньше гормоны удовольствия вырабатывались во время занятий спортом, походов по магазинам, развлекательным заведениям. Теперь привычные радости исчезли. Остается прием высокоэнергетической пищи. И организм будет требовать все больше и больше. Фактически, это сродни наркотической зависимости. Человек попадает в замкнутый круг: набирает лишний вес, испытывает недовольство своей внешностью, начинаются проблемы со здоровьем. И – заедает стресс тем же фаст-фудом.
10 самых популярных перекусов у россиян:
1. Бургеры.
2. Картофель фри.
3. Тайский суп том-ям.
4. Куриные наггетсы.
5. Салат цезарь.
6. Чизкейки и круассаны.
7. Лепешки.
8. Роллы и суши.
9. Пицца.
10. Шаурма.
(По данным заказов на Яндекс.Еда в июле-сентябре 2020 года).
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