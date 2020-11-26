Краснодарский край в 2021 году направит 71% бюджета на развитие социальной сферы

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, бюджет Кубани на 2021 год будет социально ориентированным. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Кубань в 2021 году направит 71% бюджета на развитие социальной сферы. Более 213,9 млрд. рублей пойдут на нужды здравоохранения, образования, ЖКХ, социальные выплаты. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, бюджет будет дефицитным, однако регион не собирается отказываться от запланированных проектов и даже увеличит финансирование по некоторым направлениям. 25 ноября главный финансовый документ на следующий год и плановый период 2022-2023 годов был принят Законодательным собранием края.

Планируется, что в будущем году доходы кубанского бюджета составят 288,7 млрд рублей, при этом расходы запланированы в объеме 301,2 млрд рублей.

– Бюджет принимаем дефицитный, но мы не сократили свои основные программы. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направляем 213,9 млрд рублей, это 71%. Это позволит нам не только сохранить, но и увеличить финансирование по некоторым направлениям, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На социальные выплаты, в том числе на материнский капитал, пособия на детей, компенсацию оплаты коммунальных услуг, льготы ветеранам, регион направит более 57,4 млрд рублей. Еще 35,2 млрд рублей в бюджете запланированы на строительство: на эти деньги на Кубани построят и реконструируют сразу несколько важных социальных и коммунальных объектов. Один из них - лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы, который станет второй очередью краевой клинической больницы №1. Еще один крупный строительный проект - онкоцентр в медицинском кластере Краснодара В бюджете 2021 года заложены средства на завершение его проектирования.

– 6,8 млрд рублей выделяем на возведение школ и детских садов, - рассказал Вениамин Кондратьев. - На эти средства в 2021 году в строительстве одновременно будут находиться 16 школ и 7 детских садов. А также школа-интернат для одаренных детей «Поколение» в Краснодаре. Важно, что в этом приоритетном направлении мы увеличиваем динамику строительства.

В следующем году в регионе построят 16 школ и 7 детских садов. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

По словам губернатора, реализация национальных проектов в ближайшие годы останется одной из приоритетных задач в регионе. Только в 2021 году на их исполнение в бюджете Краснодарского края предусмотрено 32,6 млрд рублей. Самые большие суммы регион направит на нацпроект «Демография» – 15,2 млрд рублей, «Здравоохранение» – 3,8 млрд рублей, а также «Жилье и городская среда» – 2,6 млрд рублей.

– Мы продолжим уделять особое внимание национальным проектам, – пообещал глава региона. – В следующем году на их реализацию будет выделено 32,6 млрд рублей. Из них 14 млрд – краевые средства.

При этом губернатор подчеркнул, что эта сумма еще не окончательная. Ожидается, что в 2021 году заработает еще один национальный проект — по туризму. Кубань, как всероссийская здравница, планирует принять в нем самое активное участие и получить на его реализацию дополнительное финансирование из федерального центра.

Ожидается, что в 2021 году заработает еще один национальный проект — по туризму. Кубань планирует принять в нем самое активное участие. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

– Для нашего края нацпроект по туризму необходим, принципиально важен, - отметил Вениамин Кондратьев. - С его помощью мы сможем улучшить инфраструктуру, создать условия для более качественного развития курортных территорий.