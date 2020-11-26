Участник террористической организации "Аум Синрике"* получил 15 лет

Суд назначил Устьянцеву наказание в виде 15 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд вынес приговор участнику организации "Аум Синрике" Михаилу Устьянцеву. Он признан виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической и создание некоммерческой организации "посягающей на личность и права граждан".

Благодаря взаимодействию СК России и ФСБ России противоправная деятельность Устьянцева была пресечена в 2018 году. Его задержали при проведении очередного собрания адептов "Аум Синрике".

- Следствием и судом установлено, что с 2010 по апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористической организации "Аум Синрике", деятельность которой запрещена решением Верховного суда России. Фигурант организовывал распространение среди жителей городов Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям "Аум Синрике"», тем самым финансировал терроризм, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Суд назначил Устьянцеву наказание в виде 15 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Следствие продолжает выявление иных соучастников преступлений, которые успел совершить Устьянцев. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

"Аум Синрике" - запрещенная в РФ организация.