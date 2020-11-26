Новое правительство США: кто есть кто в кабинете Байдена

Байден начал раздавать должности своим старым друзьям и верным соратникам. Фото: REUTERS

Избранный, но пока официально не утвержденный президент США Джо Байден в самом начале своей предвыборной кампании заявлял, что в случае победы сделает свою администрацию максимально разнообразной и назначит на ключевые посты представителей чуть ли не всех возможных меньшинств.

И вот после того, как действующий президент США Дональд Трамп одобрил положенный процесс передачи власти, Байден начал раздавать должности своим старым друзьям и верным соратникам.

НЕ ЛЮБЛЮ РОССИЮ

От самого Джо Байдена ничего прорывного на российском направлении не приходится. Он и в бытность вице-президентом США в администрации Барака Обамы, и в ходе президентской предвыборной кампании неоднократно заявлял, что «Россия атакует основы западной демократии», стремясь ослабить НАТО, разделить Европейский Союз и подорвать избирательную систему США, что «Москва использует западные финансовые учреждения для отмывания миллиардов долларов», которые, по его словам, затем используются для влияния на политиков. Про китайские и украинские миллиарды, поступавших на счета своего сына Хантера, Байден предпочитает не говорить.

ВОТ ВАМ БЛИНКЕН

Функции внешнеполитического ведомства США выполняет Государственный департамент, глава которого и является фактическим министром иностранных дел. Госсекретарем Байден решил назначить Энтони Блинкена, кадрового дипломата, работавшего в администрациях президентов-демократов.

В свое время Блинкен был помощником вице-президента Байдена по делам с Украиной и Китаем. И параллельно сотрудничал с его сыном Хантером. Об этом говорят обнародованные Госдепартаментом электронные письма, которые Блинкен адресовал Байдену-младшему.

В 2015 году Хантер Байден просил у Энтони Блинкена совета по некоторым вопросам. «У вас есть несколько минут на следующей неделе, чтобы выпить чашку кофе? – писал Байден-младший. - Знаю, что вы невероятно заняты, но хотел бы получить ваш совет». Блинкен согласился на встречу, и в последующих письмах обсуждалась дата и время. В итоге, они смогли увидеться в июле 2015 года, а вот, о чем говорили, осталось тайной. Тем не менее, узнав об этих письмах, республиканцы заговорили и о возможной связи Джо Байдена-старшего с украинцами и китайцами. По их мнению, сын мог консультироваться с отцом по внешнеполитическим и экономическим вопросам.

Политологи уверены в том, что Блинкен будет продолжать линию Вашингтона к сдерживанию России, которая, по мнению США, подрывает американское влияние в мире. Хотя сам новоиспеченный госсекретарь признает, что охлаждение между Москвой и Вашингтоном началось с того, что Запад не сдержал свои обещания и позволил НАТО расшириться на восток.

МАДАМ ПОСТПРЕД

В последние пару недель имя Хиллари Клинтон стало появляться в новостных заголовках чуть ли не каждый час. Газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в команде Байдена, сообщила, что будущий президент США планирует назначить 73-летнюю Хиллари на пост постоянного представителя США при ООН.

СМИ вовсю стали смаковать эту новость: мол, появление столь опытного политика в штаб-квартире Организации Объединенных Наций поможет вернуть Соединенным Штатам прежние лидирующие позиции на международной арене, а также поднимет общий престиж ООН.

В последние пару недель имя Хиллари Клинтон стало появляться в новостных заголовках чуть ли не каждый час. Фото: REUTERS

- По большей части, место постоянного представителя – это почетная должность, которую предлагают за различного рода заслуги. Думаю, в случае с Клинтон, речь могла идти о поддержке, оказанной Байдену. Чета Клинтон создала уникальную политическую машину нового типа, которая позволила выставить абсолютно любого кандидата от демократов и при этом добиться победы, - заявил в интервью радио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. - Хиллари имела право претендовать на должность постпреда с точки зрения своего опыта.

Но спустя несколько дней, используя те же эпитеты, The Washington Post сообщила, что Байден Хиллари вообще ничего не предложит. А постпредом при ООН будет совсем другая дама - Линда Томас-Гринфилд, которая работала помощником госсекретаря по вопросам Африки в администрации Барака Обамы. До этого темнокожая женщина-дипломат была послом США в Либерии. В общем, кому, если не ей, восстанавливать моральный дух?

БЕЗОПАСНЫЕ СОВЕТЫ

У Дональда Трампа отношения с советниками по национальной безопасности отношения, прямо скажем, не складывались: за 4 года своего президентства он поменял четырех таких советников. Байден надеется, что с Джейком Салливаном у него сложится все, один раз и надолго.

44-летний Салливан станет одним и самых молодых членов новой президентской администрации. За свою карьеру он уже успел побывать советником Хиллари Клинтон, когда та была госсекретарем США, а также советником Байдена, когда тот был вице-президентом.

Его отношение к России известно: он неоднократно говорил, что введенные США санкции против России недостаточны, и призывал Белый дом усилить ограничения, налагаемые на Москву.

«Тот, кто верит, что США и Россия могут стать отличными партнерами в рамках какого-то глобального проекта и придерживаться одинаковых взглядов по ключевым проблемам, будет вынужден разочароваться»,— заявил он в одном из интервью.

ДАМСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

В аспекте гендерного разнообразия Байден сдержал свои обещания: вице-президентом США будет Камала Харрис, а главой Федерального резерва – должности, аналогичной председателю Центробанка, - Джанет Йеллен.

Йеллен, возглавлявшая Федрезерв и ранее, к международной политике имела и будет иметь отношение опосредованное. Тем более, что ее главной задачей на ближайшие четыре года станет вывод США из экономического кризиса, в который не только Штаты, но и весь мир погрузились из-за коронавирусной пандемии.

А вот Харрис, которая, случись чего с Байденом, станет или 47-м, а то и 46-м президентом США, из своих русофобских высказываний может сложить памфлет. Она не раз заявляла, что «Россия – противник США». И не выбирала слов, цинично насмехаясь над желанием Трампа побывать на Параде Победы в Москве.

В декабре 2017 года вместе с группой сенаторов-демократов Харрис разработала законопроект в сфере кибербезопасности, который предполагал борьбу с возможным виртуальным вмешательством Москвы в президентские выборы 2020 года. Она и сегодня убеждена в причастности России к победе Трампа, уверяя всех, что «русские непременно решат вновь вмешаться во внутренние дела США».

А вот в экономическом плане будущий вице-президент США, сама не подозревая того, может сыграть позитивную роль. Дело в том, что она активно выступает за запрет добычи американской сланцевой нефти с использованием особой технологии - фрекинга (гидравлического разрыва пласта земли). Если Харрис такой запрет пролоббирует, то цена российской нефти заметно вырастет.

В ОЖИДАНИИ

Байден также объявил фамилии назначенцев на еще несколько важных постов в своей администрации. В плане этнического разнообразия номинации удостоился пока лишь еврей по национальности, уроженец Кубы Алехандро Майоркас. Он должен стать министром внутренней безопасности США.

Остальные посты пока еще не распределены. Вероятно, Байден тщательно выбирает новых претендентов, квоты которых еще не заполнены, - ну, например, тех же трансгендеров. Ведь он помнит о своем обещании сформировать самую нетипичную за всю историю США президентскую администрацию.