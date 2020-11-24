В лучших интересах страны: Трамп распорядился начать процедуру передачи власти

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти команде Джо Байдена. Как написал Трамп в своем Твиттере, такое решение было принято им «в лучших интересах страны».

Действующий президент США поручил своим подчиненным «делать, что нужно» в соответствии с существующими правилами.

При этом он отказывается признавать свое поражение на выборах. «Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу. Я уверен – победим!» - пишет Трамп.

Процесс передачи власти включает в себя встречи победителя выборов и членов переходной команды с представителями ключевых министерств и ведомств, в ходе которых они получают сведения по широкому спектру вопросов, включая вопросы национальной безопасности.

В штабе Байдена уверены в том, что вопрос с победой представителя Демократической партии окончательно решен, пусть даже итоги пока что официально и не объявлены.

К реализации процесса передачи власти немедленно подключается и Пентагон. В американском оборонном ведомстве выступили с подтверждением этого.