Что сказал Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 26 ноября в эфире телеканала "Россия 24" о ситуации с коронавирусом в городе, о работе метро в новогоднюю ночь и как будут работать катки в условиях коронавируса.

В реанимации 11%

- К сожалению, как было порядка 10-11% на реанимации в больницах от всего количества госпитализированных, так и остается, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что нельзя сказать, что вторая волна коронавируса стала менее коварной и более безопасной.

В целом ситуация в городе стабильная

- Прирост заболевших было на 6%, на 3% - госпитализаций. Динамика, конечно, есть - небольшая. Последние дни мы видим большую динамику госпитализаций. Но и это, конечно, дает дополнительную нагрузку.

Закроют ли Москву в декабре?

- Слухи были в июле, августе, сентябре, октябре. Сейчас вот слухи о декабре. Но таких планов по закрытию нет, мы смотрим на эпидемиологическую ситуацию в городе и мы принимаем минимальные ограничительные меры. Никаких планов по закрытию сегментов экономики нет. Опасаться нечего.

Лекарств достаточно

- У нас достаточное количество лекарств от ковида. Все заболевшие, которые лечатся дома, обеспечиваются лекарствами бесплатно. Запас лекарств в городе есть, все давно куплено. Мы знаем какой запас нам нужен, никаких проблем с этим в настоящее время нет.

Подростки стали болеть реже

Мэр города сказал, что подростки стали болеть в два раза реже.

- Подростки весьма ответственно относятся к принимаем мерам. 70% школьников не ходят гулять, все чаще общаются онлайн, не посещают магазины. Таким образом стали реже болеть и люди старшего поколения.

Заболевших стариков 15%

- Снизилась заболеваемость бабушек и дедушек. Если раньше болели практически четверть людей, сейчас - 15%. Мы видим, что мера по удаленному обучению дала серьезный эффект.

Откроются катки

В столице с 27 ноября откроются катки в парках, а с 1 декабря - с искусственным льдом.

- Катки будут работать. Откроются с 27 ноября, в том числе и на ВДНХ. Мы сделаем электронную запись, чтобы можно было контролировать потоки людей, чтобы ограничить посещаемость - на 30-40%.

Эффективность QR-кодов в общественных местах

- Мы зафиксировали 354 заболевших человека, соответственно, мы направили информацию гражданам, которые находились в каком-то определенном радиусе в этот день в системе ресторанов и общепита - 33 тысячам москвичам. Таким образом, при первых признаках люди обратятся к врачу.

Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу

- Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ коронавирусу, это клеточный иммунитет, антитела. Важнейшая составляющая - вакцина и вакцинация населения. В столице уже привились 20 тысяч горожан. Около 300 пунктов вакцинации от коронавируса подготовлено в Москве.

Новый год и работа метро

- В новогоднюю ночь метро мы пока не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы такое решение не приняли, - сказал Собянин. - Сам город будем украшать и можно будет прогуляться. Массовые мероприятия мы проводить в отличие от прошлых лет не будем. К сожалению, не будет фестиваля «Путешествия в Рождество».

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