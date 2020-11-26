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Собянин продлил дистанционную работу для москвичей до 15 января

Дома должны будут оставаться люди старше 65 лет, пока не открывают досуговые учреждения для детей
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Cтоличные власти продлили до 15 января рекомендации об удаленной работе сотрудников.

Cтоличные власти продлили до 15 января рекомендации об удаленной работе сотрудников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве ближайшие полтора месяца придется прожить в режиме ограничений. Мэр города продлил до 15 января 2021 года дистанционную работу, пребывание дома для москвичей старше 65 лет. Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. О таком решении Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

- В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной - количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города считает, что это не такие высокие показатели, как в октябре, и сейчас в городе все же наблюдается постепенное сглаживание динамики роста. Но пока врачи работают с большой нагрузкой.

Вводить дополнительные ограничения в Москве не планируется. Закрывать промышленные предприятия, бизнес, магазины и предприятия сферы обслуживания не будут. Принятые меры помогают избежать локдауна. Но для стабилизации обстановки мэр столицы Сергей Собянин принял решение продлить действие нынешних мер до 15 января 2021 года:

- москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует оставаться дома,

- предприятия должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала,

- будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что горожанам отмечать Новый год придется в малом домашнем кругу. Тем самым приближая окончание пандемии.

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