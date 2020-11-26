Леонид Агутин покоряет Америку: номинировался на «Грэмми», взял местную «Песню года»

Леонид Агутин Фото: Instagram.com

Как бы ни бились об лед наши музыканты, исполняя песни на английском, испанском, итальянском, французском и каких угодно языках — зарубежом они по-прежнему никому не нужны. Особенно в США, где рынок музыки (как и кино) кишмя кишит.

Fльбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Гремми в пяти номинациях. Фото: www.facebook.com/agutin.leonid

Однако иногда случаются внезапные прорывы. Так, Леонид Агутин в 2020 году отметился сразу двумя меткими выстрелами. Сначала попал в лонглист «Грэмми» (злые языки говорят, что сам через посредников подал заявку, ведь так можно — потому что нескольких заявленных артистом номинаций в структуре премии просто не существует) вместе с альбомом Lа Vida Cosmopolita, который записал на английском и испанском языках вместе с легендой фламенко, американским гитаристом-виртуозом Ал Ди Меолой.

Причем, сразу в пяти категориях: «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом», а также «Лучшая аранжировка» и «Лучший дуэт» (в треке Just A Rainy Day), «Лучшее видео» за клип на песню Funcky Cha. В шорт-листе, опубликованном на днях, ни одной песни Агутина, увы, не осталось.

Но не беда! Зато Леонид с Ал Ди Меолой завоевали другую престижную американскую музыкальную награду — The USA Songwriting Competition-2020 в категории «Мировые исполнители».

- Вот те на! - искренне удивился в инстаграме Агутин. - Американская Песня Года у нас (такое название неофициально присвоено премии Леонидом — Авт.)! Песня «Just a Rainy Day», Леонид Агутин, Ал Ди Меола и Алекс Сино объявлены победителями и обладателями Первой премии 25-го ежегодного конкурса The USA Songwriting Competition в категории World Music. Посмотрим, кто возьмет Гран-при, но еще вчера я и о номинации не мечтал. В общем, чудеса!

Коллегу в комментариях поздравили композитор Игорь Николаев, певица Зара, Валерия и другие.

Вместе с любимой женой, Анжеликой Варум, покоряющий США музыкант продолжает проводить время пандемии за городом — в заснеженном элитном поселке Крекшино, что в Подмосковье.