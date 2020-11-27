Вопрос дня: Какие мамины советы вам помогают до сих пор? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Оксана УСОВА, мама 10 детей, Новосибирск:

- Первое, что приходит в голову - мыть и чистить обувь с вечера (смеется). Тогда утром, во сколько бы ты ни встал, даже если проспишь, наденешь чистые и сухие ботинки. Сейчас этому учу уже своих детей.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, боксер:

- Не зная броду, не суйся в воду - это один из тех советов мамы, который я хорошо помню. По сей день следую ему.

Елена ХАНГА, телеведущая:

- Главный совет - никогда не рассчитывать на кого-то, надеяться только на себя. Если помогли, то это вишенка на торте, но это исключение. И советовала, если я не хочу, чтобы обо мне сплетничали, то не нужно о себе ничего рассказывать.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН:

- Моей маме исполнилось 90! Еще в юности благодаря маме сформулировал свой личный «семейный кодекс» - как строить отношения с женой, детьми (их у меня четверо), а теперь уже и с внуками (их десять).

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер, муж певицы Валерии:

- Молчать и слушать. Если человек врет, то не мешай ему врать, иначе наживешь врага. Никогда не оправдываться.

Катерина РУБЛЕВА, бизнес-психолог:

- Мама говорила мне: «Живи настоящим, радуйся каждому дню, просыпайся и засыпай счастливым человеком, и не важно, что происходит в твоей жизни». А еще советовала: если любишь, то люби просто так. И не задавать себе вопрос: зачем, для чего и почему?

Билли НОВИК, музыкант:

- Не хорохориться. А так моя мама вообще ничего мне не советовала. Я у нее спрашивал почему. Она ответила, что я все равно ее не послушаю. Очень жалею. Совершил много ошибок в жизни, в семейном плане в том числе.

Любовь, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Совет, который мама позаимствовала у Чингисхана: когда тебя охватил гнев, медленно, по одному собери пальцы в кулак, а потом так же медленно, по одному пальцу кулак разожми. Если гнев еще не укрощен, сделай то же самое с другим кулаком. И только после этого прими решение. Помогает не наломать дров.